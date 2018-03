Pozor: slovensko morje bo poplavljalo

Proti poldnevu bo dež oslabel in predvsem v vzhodni polovici Slovenije tudi ponehal. Predvsem tam bo ponekod prehodno posijalo sonce. Ob morju bo pihal jugo, ki se bo zvečer okrepil, drugod bo znova zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, hladneje pa bo na severozahodu.

Danes bo morje v času večerne plime med 19. in 23. uro poplavilo nižje dele obale predvidoma v višini okoli 20 centimetrov, v soboto v času jutranje in večerne plime pa okoli deset centimetrov. Ljubljanica se bo danes in v soboto v manjšem obsegu razlivala na Ljubljanskem barju. Obstaja tudi možnost manjših razlivanj rek predvsem v severni polovici države.

Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bodo padavine manj verjetne. Popoldne bodo oslabele in ponekod ponehale, oblaki se bodo trgali. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju dopoldne jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne na severozahodu okoli 6, drugod od 11 do 15 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, dopoldne se bo delno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe. V ponedeljek bo povečini sončno in suho vreme, ponekod bo popoldne pihal jugozahodni veter.