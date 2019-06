Požar v mariborskem vrtcu pogašen

Gasilci so pogasili požar v Waldorfskem vrtcu na Valvasorjevi ulici v Mariboru, zaradi katerega se je včeraj nad štajersko prestolnico vil gost črn dim. Koliko časa so potrebovali, da so požar pogasili, za zdaj ni znano. Vzrok in škodo pristojni še ugotavljajo.

Včeraj smo poročali, da je malo pred deveto uro zvečer je zagorelo v mariborskem Waldorfskem vrtcu na Valvasorjevi ulici. Kot smo poročali, je lokalno prebivalstvo presenetil gost dim.

Požar so pogasili gasilci Gasilske brigade Maribor ob pomoči osmih prostovoljnih društev (PGD Studenci, Pekre, Radvanje, Razvanje, Maribor mesto, Kamnica, Pobrežje in Malečnik). Kot so nam povedali včeraj, se je do njihovega prihoda požar že dobro razvil, a so že včeraj dejali, da ne pričakujejo, da bi se lahko širil.

V uradnem poročilu centra za obveščanje navajajo, da so požar pogasili. Koliko časa so za to potrebovali, za zdaj ni znano.

Vzrok požara in gmotno škodo še ugotavljajo. Direktorica vrtca Viktorija Kovačič je za Večer dejala, da je vrtec ob sobotah zaprt in da ne ve, kaj bi lahko bil vzrok. Dejala je še, da upa na čim hitrejšo sanacijo, da bodo lahko izvedli načrtovano počitniško varstvo otrok.

Foto: bralka