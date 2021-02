Požar uničil mansardno stanovanje, štiri osebe opečene #foto

Nekaj minut pred tretjo uro zjutraj je v kraju Ševnica v občini Mirna zagorela stanovanjska hiša. Ognjeni zublji so uničili mansardno stanovanje in celotno ostrešje hiše. Štiri osebe so bile v požaru lažje opečene.



Ogenj so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Mirna, Ševnica, Volčje Njive, Selo pri Mirni. Zaradi pomoči pri oskrbi jeklenk so sodelovali tudi gasilci PGD Trebnje. V požaru so bile lažje opečene štiri osebe, ki so jih reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli na kraju. Zaradi izklopa elektrike na objektu je bil obveščen dežurni delavec Elektro Ljubljana. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Ševnica in Mirna, so sporočili iz uprave za zaščitno in reševanje.