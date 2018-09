Povečan promet in zastoji na več odsekih avtocest in na mejnih prehodih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na več odsekih avtocest in tudi nekaterih lokalnih cest nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj trenutno dolg pet kilometrov, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru pa dva kilometra. Tam bo še do 22.30 promet potekal po enem prometnem pasu. Zaprta je glavna cesta Maribor-Dravograd.