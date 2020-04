Postopno se bo zjasnilo, a bo ostalo vetrovno #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva oblačno, popoldne se bo od severovzhoda postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Jutri bo sončno, le v južni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem močna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 13 do 18, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V sredo bo precej jasno in še vetrovno. V četrtek bo pretežno jasno, veter se bo polegel.

Zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja, opozarja Arso.

Od ponedeljka zvečer do torka popoldne bo burja v Vipavski dolini v sunkih dosegala hitrost od 100 do okoli 120 kilometrov na uro. Zaradi burje je na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti Podnanos-Manče-Vipava prepovedan promet za nekatera vozila.

Velja omejitev prve stopnje, in sicer za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton, je zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra.