Poštna ropa v Veržeju in Trnovski vasi povezana, osumljenca so prijeli #video

Murskosoboški in mariborski kriminalisti so v usklajeni preiskavi prijeli storilca oboroženih ropov v poštnih poslovalnicah v Veržeju in Trnovski vasi. Gre za 32-letnega slovenskega državljana, ki je doma z območja uprave enote Murska Sobota. Prijeli so ga kmalu po ropu v Trnovski vasi 12. decembra, gre pa za starega znanca policije.

Podrobnosti preiskave sta danes v Mariboru predstavila vodji murskosoboških in mariborskih kriminalistov Bojan Rous in Beno Meglič. Prvi rop se je namreč zgodil na območju Policijske uprave Murska Sobota, drugi pa na območju Policijske uprave Maribor.

Del denarja odvrgel pri pokopališču

Rop v Veržeju je bil izveden 20. novembra okoli 16.30. Storilec je zamaskiran in oborožen s pištolo vstopil v poslovalnico pošte in od uslužbenke izterjal okoli 6800 evrov. Ker se je sprožil varnostni mehanizem, je del denarja odvrgel pri bližnjem pokopališču, z ostalim pa pobegnil. Takoj po obvestilu o ropu so policisti po Rousovih besedah postavili blokade, vendar se je storilec izmaknil policijskim patruljam.

Na podlagi zbranih obvestil so kriminalisti izdelali fotorobota storilca, nekaj dni kasneje pa so na obrobju Veržeja ob reki našli oblačila, ki jih je odvrgel domnevni ropar.

Foto: policija

Ko se je 12. decembra okoli 16.50 zgodil podoben rop v poštni poslovalnici v Trnovski vasi, so se aktivirali mariborski kriminalisti. Od tam je zamaskiran in oborožen storilec odnesel okoli 1300 evrov.

S skupnimi močmi so kriminalisti potrdili, da je dejanje izvršil 32-letni moški, in ga še istega dne ob 18.33 izsledili in prijeli, ko je z avtom zapuščal svoje domovanje na območju Policijske uprava Murska Sobota. "Da je dejanje storil navedeni osumljenec, je bilo nesporno potrjeno s pregledom posnetkov video nadzornega sistema poštnih poslovalnic, informacij občanov, ki so v bližini kraja storjenega kaznivega dejanja opazili osebni avtomobil, s katerim je po storjenem dejanju pobegnil s kraja, in opravljenimi hišnimi preiskavami, v okviru katerih so bili zavarovani in zaseženi predmeti, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku," je povedal Meglič.

Foto: Sobotainfo

Osumljenega so 14. decembra privedli k dežurni preiskovalni sodnici na Ptuju, ki je zoper njega odredila pripor. Osumljeni je specialni povratnik kaznivih dejanj z elementi nasilja in kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Večkrat je bil že pravnomočno obsojen na različne zaporne kazni. Je odvisnik od prepovedanih drog, zato si je z izvrševanjem kaznivih dejanj pridobival sredstva za nakup prepovedane droge, ugotavljajo kriminalisti.

Orožja, ki ga je ropar uporabil pri izvršitvi kaznivih dejanj, policisti do sedaj niso našli, zato se preiskava nadaljuje. Še vedno tudi iščejo ukraden denar. Med obema ropoma ni bil nihče poškodovan. Za kaznivo dejanje ropa je predpisana kazen od enega do deset let zapora.

"Pripadniki Slovenske vojske pri rednem delu policije ne sodelujejo"

Po ropu v Veržeju so se pojavile medijske navedbe, da pri iskanju storilca sodeluje tudi vojska. Na Policijski upravi Maribor so danes to zanikali. "Pripadniki Slovenske vojske pri rednem delu policije ne sodelujejo. Sodelujejo izključno pri varovanju državne meje," je dejal vodja službe direktorje te policijske uprave Bojan Kitel.