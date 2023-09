Pošta Slovenije z največjo paketno logistično mrežo v državi pakete dostavi kamorkoli #intervju

Največjo paketno logistično mrežo, ki obsega skoraj 1.200 prevzemno-oddajnih mest, v teh dneh še dodatno širijo, tako da se bodo približali kar okoli 1.600 točkam. Tako spletni trgovci kot kupci so glede na raziskave nadvse zadovoljni s storitvami, ki jih zagotavlja Pošta Slovenije. K temu zagotovo pripomore osebni pristop tako do trgovcev kot tudi do kupcev, ki lahko celo po tem, ko je izdelek že na poti, spreminjajo način in lokacijo dostave. O številnih ugodnostih, ki ste jih deležni, če pri spletnem nakupu za način dostave izberete Pošto Slovenije, smo se pogovarjali z Ivano Vrviščar, članico poslovodstva Pošte Slovenije.

Ivana Vrviščar, članica poslovodstva Pošte Slovenije Foto: Pošta Slovenije

Ivana Vrviščar kot članica poslovodstva Pošte Slovenije vodi segment prodaje, marketinga, poštnega omrežja in logistike. Ima več kot dvajset let izkušenj v korporativnih in mednarodnih okoljih različnih industrij, na področju prodaje, marketinga, razvoja in učinkovitosti poslovanja, nabave, distribucije in logistike.

Pošta Slovenije se lahko pohvali s številnimi prednostmi paketne dostave pošiljk. Kaj je tisto, zaradi česar se spletni trgovci največkrat odločijo za vaše storitve?

Zagotovo nas razlikuje tisto, kar največ šteje in strankam tudi največ pomeni, to je osebni pristop in zanesljivost dostave. Načina dostave ne pogojujemo in ne določamo mi, kot to večinoma počnejo drugi ponudniki. Z največjo mrežo v državi zagotavljamo dostavo, prilagojeno individualnim željam prav vseh naših uporabnikov. Izbiro lokacije dostave tako v celoti prepustimo vsakemu uporabniku posebej, ki lahko izbira med dostavo na domači naslov, na pošto, delovno mesto, dogovorjeno mesto, v paketomat, paketnik ali na bencinski servis. Zavedamo se, da življenjski slog uporabnikov vpliva na njihove različne preference pri prevzemu paketov, in to vedno upoštevamo. Omogočamo tudi ponovno brezplačno dostavo in dostavo na izbrani datum. Za vse stranke najdemo vse poti, tudi v najbolj skritih ali oddaljenih kotičkih Slovenije. Največjo paketno logistično mrežo, ki obsega skoraj 1.200 prevzemno-oddajnih mest, v teh dneh še dodatno širimo, tako da se bomo približali kar okoli 1.600 točkam.

Sodelujete z največjimi evropskimi trgovci. Kako bi primerjali oziroma kaj je tisto, kar slovenskim trgovcem najbolj ustreza pri vaši paketni dostavi pošiljk?

Z našimi poslovnimi partnerji gradimo dolgoročni odnos, ki temelji na spoštovanju, zanesljivosti in osebnem pristopu. Naša naloga je, da jim pomagamo nadgraditi njihove konkurenčne prednosti in pozitivno prispevati k celoviti izkušnji strank ter da jim lahko učinkovito in uspešno pomagamo uresničevati njihove vizije in biti del odlične uporabniške izkušnje njihovih strank. Pri tem smo zelo uspešni, saj velika večina kupcev oziroma kar 88 odstotkov za dostavo izbere prav Pošto Slovenije, če spletni trgovci omogočajo izbiro dostavne službe že v procesu spletnega nakupa. Priznani spletni trgovci nam zaupajo in so zelo zadovoljni s kakovostjo naših storitev. Po podatkih in rednih meritvah enega izmed desetih največjih evropskih spletnih trgovcev dosegamo odlične rezultate v dostavi in po mnenju njegovih kupcev eno najvišjih ocen (NPS) med vsemi njihovimi partnerji za dostavo po Evropi.

Kar 78 odstotkov slovenskih spletnih kupcev izpostavlja zanesljivost in zaupanje kot odločujoča razloga za izbor dostavne službe. Posledica slabe uporabniške izkušnje je namreč, da se kupec enostavno ne vrača v spletne trgovine, ki ne zagotavljajo zanesljive dostave. Zagotovo je ena izmed prednosti, da dosegamo zavidljivo raven uspešnosti dostave. 99 odstotkov paketov lahko namreč stranke prevzamejo naslednji dan.

Foto: Pošta Slovenije

Kako dosegate izjemno uspešnost pri dostavi paketnih pošiljk?

Ponosno lahko rečem, da brez truda in zavzetosti naših odličnih zaposlenih to zagotovo ne bi bilo mogoče. S svojo neutrudnostjo iz dneva v dan poskrbijo, da so paketi v najkrajšem času v rokah naših strank. Zadovoljstvo strank potrjuje tudi naša raziskava med prejemniki paketov, saj jih kar 97 odstotkov izkušnjo dostave ocenjuje kot odlično.

Naši dostavljavci so vsak dan na vseh naslovih v Sloveniji, to je več kot 850 tisoč gospodinjstev in podjetij po državi. Z največjim številom svojih dostavljavcev pošiljke dejansko dostavimo kamorkoli. Po kakovosti prenosa pošiljk smo v vrhu evropskih držav, saj je bilo recimo julija po podatkih neodvisnih zunanjih meritev kakovosti prenosa pisemskih pošiljk v notranjem prometu, ki jo izvaja neodvisna institucija Quotas GmbH, kar 97 odstotkov prednostnih pisemskih pošiljk prenesenih v enem delovnem dnevu. Ob tem v Pošti Slovenije že vrsto leto ponujamo storitve Hitre pošte, ki pomeni dostavo v nekaj urah. Kadar se zelo mudi ali gre za dostavo posebnega, občutljivejšega blaga, vsem strankam in spletnim trgovcem zagotavljamo tudi izredno hitro dostavo, ki jo merimo v urah, včasih tudi že minutah. Pošiljke brezplačno prevzamemo na naslovu stranke v 30 minutah in jih vročimo v eni uri na območju Ljubljane, v dveh urah v večjih mestih ter v štirih urah v vseh preostalih krajih po državi. Namesto strank opravimo tudi zamudne poti, kot so opravki na uradih, sodiščih, v bankah, agencijah.

Kakšni spletni kupci smo Slovenci, kako najraje sprejmemo pošiljko (na dom, v paketomat)?

Kar trije od štirih Slovencev izberejo dostavo na dom. Če ob tem dodamo še delež tistih, ki izberejo dostavo na dogovorjeno mesto, ki prav tako pomeni dostavo na varno mesto doma (npr. garaža, lopa, lokacija pod balkonom …), potem je takšnih, ki si želijo dostavo na dom, skupaj že kar 90 odstotkov. Dostava na dom je v Sloveniji torej prva izbira. Seveda nam je pomembna prav vsaka stranka, zato v Pošti Slovenije v teh dneh po vsej Sloveniji dodatno širimo tudi mrežo alternativnih mest prevzema pošiljk za stranke, ki si želijo izbrati dostavo v paketomate.

Foto: Pošta Slovenije

Ali imate veliko vrnjenih oziroma zamenjanih pošiljk? Kako se pri Pošti Slovenije spoprijemate s tem vidikom spletnega nakupovanja?

Po raziskavah je na letni ravni takšnih vračil spletnih nakupov od osem do devet odstotkov. Vračila so posledično že neke vrste del spletnega nakupovanja. Dejstvo je, da so se nakupovalne navade v zadnjih letih zelo spremenile. V spletnih trgovinah si stranke pogosto izberejo več artiklov, kot so jih pripravljane obdržati, pri oblačilih tudi več različnih konfekcijskih številk za posamezni kos, ki ga izberejo. Kupljena oblačila in obutev lahko pomerijo tudi v garderobnih kotičkih v več kot 70 poštnih poslovalnicah po Sloveniji ter v primeru neustreznosti izdelka takoj uredijo vračilo. Tako lahko z enim obiskom poštne poslovalnice opravijo vse – istočasno preverijo ustreznost kupljenega izdelka in izvedejo morebitno vračilo spletnemu trgovcu. Seveda si kupci želijo enostaven postopek vračila, kar jim omogočamo na več kot 480 poštah in 210 bencinskih servisih Petrola.

Foto: Pošta Slovenije

Za spletne kupce je na voljo enostavna rešitev za vračilo nakupov – Easy return solution. Na paket nalepijo izpolnjeno paketno spremnico za vračilo, ki so jo prejeli od spletnega trgovca, lahko pa jo tudi izpolnijo na spletu, natisnejo in nalepijo na paket. Nato paket oddajo na enem izmed številnih oddajnih mest.

Kako pa ste na Pošti Slovenije pripravljeni na različne možnosti plačila pošiljke? Kaj imajo stranke najraje (po povzetju, plačilo s karticami prek spletne trgovine)?

Odločitev o najljubšem načinu plačila je seveda odvisna od vsakega posameznika, zato si prizadevamo omogočiti čim več različnih načinov plačila. Kar nas razlikuje od spletnih kupcev v tujini, je tudi dejstvo, da nas skoraj polovica raje poravna odkupnino paketa ob prevzemu oz. dostavi. Lani smo tako kar 1.600 pismonoš opremili s prenosnimi POS-terminali, da lahko skoraj vsem gospodinjstvom v državi omogočamo varno in priročno plačilo po povzetju.

Uspešnost dostave Pošte Slovenije je 99-odstotna, kaj pa se zgodi, kadar pošiljka vseeno ne prispe do prejemnika?

Naše stranke z aplikacijo Pošte Slovenija Moja dostava – moja izbira vedno večkrat uporabijo možnost preusmeritve paketa v zadnjem trenutku. Tudi ko je njihov paket že tako rekoč na poti k njim. Vsak lahko izbere tisto možnost, ki mu v danem trenutku kar najbolj ustreza. Izbiro lokacije dostave tako v celoti prepustimo vsakemu uporabniku posebej, ki lahko izbira med dostavo na domači naslov, na pošto, delovno mesto, dogovorjeno mesto, v paketomat, paketnik ali na bencinski servis.

Foto: Pošta Slovenije

Kdaj ste vi in trgovci najbolj obremenjeni? Kaj svetujete kupcem ter trgovcem, da bo nakupni proces potekal čim bolj zanesljivo in v zadovoljstvo vseh?

Najbolj pestro je zagotovo ob koncu leta. Sezonske in tematske razprodaje v zadnjih treh mesecih leta poskrbijo za porast spletnega nakupovanja. Ko govoriva o zadovoljstvu spletnega nakupa, pa so napotki ne glede na čas v letu precej podobni. Pri spletnih nakupih je dostava paketa seveda tisti dogodek, ki se ga kupci najbolj veselijo in ki jim pomeni največ, zato je pomembno, da ta poteka kar najbolj gladko in brez težav. V ta namen morajo biti kupci čim bolj pozorni na pravilen vnos osebnih podatkov. Po tem, ko vnesete ime, priimek, naslov, spletni naslov in mobilno številko, ponovno preverite, da so vsi podatki pravilni. S tem lahko sami kar največ naredite za to, da bo dostava potekala brez zapletov.