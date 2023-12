Poslanci znova o zdravstvenem interventnem zakonu in evidentiranju delovnega časa

Na izredni seji DZ bodo poslanci po tistem, ko je DS v torek izglasoval veto, ponovno odločali o zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva.

Ta med drugim prinaša nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in več denarja za zdravstveno blagajno. Hkrati znova podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni ter omejuje višino nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Ti dve rešitvi sta zmotili predstavnike delodajalcev v DS, ki so predlagali odložilni veto. Na ministrstvu za zdravje sicer vztrajajo, da razlogov za veto DS ni. Zakon bo moralo ob vnovičnem glasovanju podpreti vsaj 46 poslancev, pred tednom dni je zanj glasovalo 47, proti pa 25 poslancev.

Vlada bo šla v izboljšave

Nato bodo poslanci razpravljali o predlogu sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki so ga v SDS znova vložili takoj za tem, ko je DZ na seji sklenil, da je neprimeren za nadaljnjo obravnavo.

S predlogom želijo v SDS črtati nedavno uveljavljene novosti evidentiranja delovnega časa, to so med drugim beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence ter obvezne elektronske evidence za kršitelje. Kot so pojasnili, so s tem "predsedniku vlade dali še eno možnost, da izpolni obljubo", ki jo je dal gospodarstvenikom na vrhu gospodarstva.

Vlada bo po koncu nadzora izvajanja novele zakona v praksi šla v izboljšave v tistih delih, kjer se bodo pokazale kot potrebne, je v ponedeljek na seji DZ napovedal predsednik vlade Robert Golob. Rešitve za ugotovljene težave bodo po njegovih besedah iskali v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.