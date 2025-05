Znana sta prva dva kolesarja ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, ki bosta nastopila na bližajoči dirki po Italiji. To sta Primož Roglič in Jai Hindley.

Red Bull - BORA - hansgrohe se je očitno odločila za zanimiv in nekoliko nenavaden način objave svojih članov ekipe za letošnji Giro. Kot prvega je potrdila Primoža Rogliča v petek sredi popoldneva, pri ostalih pa na družabnih omrežjih zapisala "kmalu".

In pet ur pozneje so objavili ime drugega, to je Jai Hindley. Pri ostalih še naprej piše "kmalu". Čez pet ur objavijo ime naslednjega? Zanima nas predvsem, če bo med njimi tudi Jan Tratnik.

Čez teden dni, devetega maja bo v Draču v Albaniji Primož Roglič četrtič v karieri štartal na dirki po Italiji, ki jo je osvojil leta 2023. Letos ima namen nastopiti tudi na dirki po Franciji.