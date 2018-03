Poslanci zavrnili zakon o gradnji hidroelektrarn na srednji Savi

Državni zbor je zavrnil predlog zakona o načinu gradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save, ki ga je vložil poslanec DeSUS Ivan Hršak. V DeSUS, SDS in NSi so predlog zakona videli kot pomemben korak k hitrejši gradnji hidroelektrarn, medtem ko so v SMC in Levici menili, da takšen zakon ni potreben.

Poslanci so zavrnili predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save. Foto: Thinkstock

Po predlogu zakona o gradnji hidroelektrarn na srednji Savi bi koncesijo za dobo 50 let neposredno podelili družbi Srednjesavske elektrarne, ki je v 100-odstotni lasti Holdinga Slovenske elektrarne.

Koncesionar bi vsako leto državi plačal 10 odstotkov vrednosti proizvedene električne energije in vodno povračilo.

Predlog zakona naletel na ostre kritike okoljevarstvenikov

Državni prostorski načrti za prve tri hidroelektrarne, in sicer Suhadol, Trbovlje in Renke, bi morali biti izdelani do leta 2021.

Denar za gradnjo bi po predlogu zagotovila vodni in podnebni sklad. Če v njih ne bi bilo dovolj sredstev, bi lahko vlada manjkajoča sredstva zagotovila tudi iz integralnega proračuna.

Predlog zakona je po pisanju medijev naletel na ostro kritiko naravovarstvenikov, ki so prepričani, da bi zakon kršil predpise, in poudarjajo, da bi morali najprej opraviti vso presojo vplivov na okolje, saj je srednja Sava precej pokrita z območji Nature 2000.

Kritični so tudi v Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, ker pravijo, da ni zagotovljeno sodelovanje javnosti.

Vlada je trdila, da zakon ni potreben

Vlada je medtem zastopala stališče, da je tik pred podpisom koncesijske pogodbe za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, zato zakon ni potreben.

Odprta vprašanja o sklepanju pogodbe naj bi obravnavali na seji minulo sredo, ko je dogajanje zasenčil odstop premierja Mira Cerarja. Iz sporočila po seji vlade ni bilo razvidno, ali so na vladi omenjeno temo resnično obravnavali.

Podporo predlogu so v sredini predstavitvi stališč poslanskih skupin poleg DeSUS izrazili še v SDS in NSi, medtem ko so v SMC in Levici poudarili, da zakonu nasprotujejo.