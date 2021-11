Poslanci predlagajo kar nekaj prerazporeditev proračuna

Proračun za leto 2022 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere popravke. Zdravstvene razmere se ne umirjajo, je rast načrtovanih odhodkov pojasnil finančni minister Andrej Šircelj in dodal, da se dodatna sredstva zagotavlja predvsem za reševanje zdravja in življenja ljudi ter za investicije.

Zvišanje odhodkov, a tudi več prihodkov

Za leto 2022 je tako načrtovano zvišanje odhodkov za nekaj manj kot desetino na 13,94 milijarde evrov, prihodkov pa naj bi se v proračun steklo 11,47 milijarde evrov oz. sedem odstotkov več.

Jure Ferjan (SDS) je izpostavil visoko raven načrtovanih investicij. Teh bo v vsakem od prihodnjih dveh let za več kot 2,2 milijarde evrov, omogočalo pa jih bo predvsem višje črpanje evropskih sredstev, predvsem iz sklada za okrevanje in odpornost.

Tudi Karmen Furman (SDS) je izpostavila načrtovane investicije. "In prav investicije so tiste, ki prinašajo napredek in razvoj v državi ter omogočajo ohranitev delovnih mest ter nove zaposlitve," je dejala.

Opozicija kritična do financiranja nevladnih organizacij, neodvisnih kulturnikov ...

V opoziciji so kritični, za številne programe si želijo več sredstev. "Dobrih 300 milijonov evrov je bilo namenjenih nevladnim organizacijam, vi ste jih prepolovili," je opozoril Jože Lenart (LMŠ). Pol manj denarja je zdaj namenjenega tudi za neodvisne ustvarjalce v kulturi, je ugotovila Violeta Tomič (Levica), Samo Bevk (SD) pa je med drugim pozval k povečanju sredstev za sanacijo rudarske škode in degradiranega okolja v Idriji.

Poslanske skupine vložile 55 dopolnil glede proračunske porabe

Poslanske skupine so k načrtovani proračunski porabi v letu 2022 vložile 55 dopolnil, s katerimi bi sredstva prerazporedile na programe, ki se jim zdijo zapostavljeni. Z enim od njih naj bi za ureditev novega vira pitne vode za prebivalce Anhovega v prihodnjem letu zagotovili pol milijona evrov. Podobno dopolnilo so poslanci SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP vložili tudi k predlogu proračuna za leto 2023.

Andrej Rajh (SAB) je spomnil na nedavni dogovor o zvišanju plač za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. Da se to zvišanje ne bi prelilo v višje oskrbnine v domovih za starejše, je treba iz proračuna zagotoviti 37 milijonov evrov, je predlagal.

Od vseh vloženih dopolnil jih vlada podpira le pet - vse so vložile koalicijske SDS, NSi in SMC -, katerim je v soboto prikimal tudi odbor DZ za finance. Podporo preostalim bodo njihovi avtorji poskušali pridobiti v nadaljevanju seje, ki bo nocoj trajala do 22. ure in se nato nadaljevala v sredo zjutraj.

Glasovanje o proračunu za leto 2022 v četrtek

Glasovanje je pričakovati v četrtek, pred tem bodo imeli na dnevnem redu še predlog proračuna za leto 2023, predlog zakona o izvrševanju obeh proračunov ter predlog odloka o zgornji meji porabe javnih blagajn do leta 2024.