Poslanci o domnevni škodi zaradi zamude pri prodaji NLB

Zahtevo za sklic izredne seje so vložili poslanci SNS, NSi in SDS. Kot so zapisali, je bila delna prodaja banke, ki se je odvila v začetku novembra, prepozna, saj bi lani iztržili 41 milijonov evrov več, a je prodajo prejšnja vlada pod vodstvom Mira Cerarja, v kateri so bile stranke SMC, SD in DeSUS, ustavila.

Opozicija v sprejem v DZ predlaga priporočilo, naj vlada in pristojni organi, in sicer komisija za preprečevanje korupcije ter organi odkrivanja in pregona, v okviru svojih pristojnosti preiščejo in ugotovijo politično odškodninsko odgovornost Cerarjeve vlade pri prodaji NLB, izhaja iz njihove zahteve.

Zakonodajno-pravna služba DZ pa je opozorila, da je vlada lahko odgovorna le politično, vendar pa je politično odgovornost mogoče v obliki nezaupnice uveljaviti le za aktualno vlado. Izpostavila je, da vlada ne preiskuje niti ne ugotavlja politične ne odškodninske odgovornosti, to pa hkrati tudi ni v pristojnosti komisije za preprečevanje korupcije ter policije in državnega tožilstva.