Predlog davka na nepremičnine še dva tedna v javni obravnavi

Izhodišča za obdavčitev premoženja so pripravili na finančnem ministrstvu. Predmet obdavčitve bodo stanovanjske nepremičnine na območju Slovenije, to so stanovanja, hiše in stavbna zemljišča, je ob njihovem posredovanju v javno obravnavo povedal minister Klemen Boštjančič. Poudaril je, da bo prva nepremičnina, v kateri lastnik dejansko živi, ne glede na kvadraturo, tega davka povsem oproščena.

Predlog za uvedbo novega davka je Boštjančič pojasnil z dejstvom, da se v Sloveniji na področju stanovanjske politike že dlje časa soočamo s precejšnjimi izzivi, kot so sivi najemni trg, pomanjkanje najemnih stanovanj, kopičenje nepremičnin za investicije in oddajanje stanovanj za kratkoročni najem. Občutne davčne ugodnosti je v tem smislu obljubil za nepremičnine, ki se oddajajo v najem na podlagi najemnih pogodb.

Po predlogu bodo torej obdavčene druga in vsaka naslednja stanovanjska nepremičnina, v kateri lastnik nima prijavljenega stalnega prebivališča in tam ne prebiva. Za stanovanjsko nepremičnino ob tem veljajo tudi zemljišča, ki so bila s prostorskimi akti namenjena za gradnjo, a do nje še ni prišlo. Zavezanci bodo tako fizične kot pravne osebe.

Izjeme, izločene iz obdavčitve

Iz obdavčitve bodo izvzete le stanovanjske nepremičnine, ki jih država, občine ali javni stanovanjski skladi uporabljajo za posebne oblike namestitev, kot so denimo neprofitna najemna stanovanja ali domovi za starejše.

Obveznosti plačila novega davka se bodo lahko deloma ali celo v celoti izognili tudi tisti, ki svoje nepremičnine oddajajo v najem na podlagi najemne pogodbe. Davek od nepremičnine se bo namreč znižal za 25 odstotkov prijavljenih dohodkov za odmero dohodnine iz oddajanja v najem. S tem naj bi se po pričakovanjih finančnega ministrstva spodbudilo prijavljanje dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in prijavljanje pravilnih višin najemnin.

Ta ugodnost bo veljala le za fizične osebe. Za pravne osebe, ki oddajajo stanovanjske nepremičnine v najem, in samostojne podjetnike, ki nepremičnino oddajajo v najem v okviru svoje dejavnosti, namreč možnost znižanja davka ni predvidena. Se jim bo pa lahko davek na stanovanjske nepremičnine priznal kot davčno priznan odhodek pri izračunu davka od dohodkov pravnih oseb oziroma dohodnine iz naslova opravljanja dejavnosti.

SBC in občine: To ni pravično!

Na te predloge se je kmalu po predstavitvi usul plaz kritik. "Predlagana obdavčitev nepremičnin ni ne stimulativna ne pravična. Nakup in najem stanovanj bo še dražji," so opozorili v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC). Medtem ko vlada med cilji novega davka navaja reševanje stanovanjske problematike in razbremenitev dela, pa v SBC ocenjujejo, da ne bo dosegel napovedanih učinkov.

Občine se medtem bojijo, da bodo ostale brez vira financiranja. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča sicer ostaja, je pa zaradi podvajanja ob obdavčitvi stanovanjskih nepremičnin predlagana ukinitev trenutnega davka od premoženja, ki se danes steka v občinske proračune.

V občinskih združenjih tudi poudarjajo, da bi davki na nepremičnine v osnovi morali pripadati občinam, nenazadnje je tudi ustavno sodišče leta 2014 ob razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine med drugim opozorilo, da je davek na nepremičnine v temelju občinski davek in bi moral zato pretežni del denarja pripadati občinam.

Na finančnem ministrstvu priznavajo, da davek na nepremičnine tradicionalno predstavlja domeno lokalnim skupnostim za ustvarjanje primernega okolja, v katerem nepremičnina leži. A kot so poudarili, pri predlogu za uvedbo davka na stanovanjske nepremičnine ne gre za nepremičninski davek, pač pa za obliko davka na premoženje.

Novi davek naj bi bil po načrtih vlade uveden leta 2026. Do tedaj na ministrstvu lastnikom svetujejo, naj preverijo podatke o svoji nepremičnini, ki so zapisani v uradnih evidencah geodetske uprave, in jih po potrebi popravijo. Pomembne informacije o določanju vrednosti nepremičnin ter o postopkih spreminjanja podatkov je mogoče najti na spletni strani E-prostor (TUKAJ).