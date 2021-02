Poslabšanje na Obali: policija bo poostrila nadzor

Od ponedeljka je dovoljeno prehajanje občinskih meja, zbiranje do 10 ljudi, delovanje smučišč, udejstvovanje v rekreativnih in vrhunskih športih, sprostile so se številne storitvene in trgovinske dejavnosti. Kot ugotavljajo na Policijski upravi Koper, bodo te sprostitve po dolgotrajnih omejitvah veliko ljudi spodbudile k potovanju, različnim obiskom, ogledom znamenitosti, sprehajanju po promenadah, obisku lastnih počitniških objektov, planinskim izletom, obisku zasneženih hribov, smučišč ter nakupovalnih trgovskih središč, navaja STA.

V zadnjih dneh so policisti opazili več druženja

Kot so zapisali ob današnji napovedi nadzorov ob prihajajočem koncu tedna, je v zadnjih dneh mogoče opaziti tudi porast zbiranj in uživanja hrane in pijače na javnih krajih, predvsem pred gostinskimi lokali, kar pa je še naprej prepovedano, navaja STA.

Na Policijski upravi Koper vse prebivalce opozarjajo, naj se kljub sproščanju ukrepov še naprej držijo pravil o uporabi mask, medsebojni razdalji in preostalih veljavnih ukrepov. "Vsi si namreč želimo, da bi se pandemija in z njo omejitve čim prej končale," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, še navaja STA.

V precej večjem Mariboru manj primerov kot v Kopru

Primerjava po občinah pokaže, da so včeraj največ novih okužb potrdili v Ljubljani (116), ki ima 287 tisoč prebivalcev. Na drugem mestu je Koper, ki ima le 25 tisoč prebivalcev, v sredo pa so tam potrdili kar 49 novih primerov. Za primerjavo, v Mariboru, ki ima 110 tisoč prebivalcev (mestna občina), so potrdili precej manj primerov, le 36.

Uporaba maske obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti razdalje

Uporaba zaščitne maske je še vedno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih. Prav tako je maska obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov, in v osebnih vozilih, če se skupaj vozijo osebe, ki niso iz istega gospodinjstva. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri sprehodih na zelenih površinah in pri športno-rekreacijski dejavnosti, če ni mogoče zagotoviti razdalje najmanj treh metrov, so spomnili.