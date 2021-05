Poraz opozicije: Pahor ne bo podal mnenja o ustavni obtožbi Janše

V LMŠ, SD, Levici in SAB Janezu Janši očitajo kršenje več členov ustave in zakonov.

V LMŠ, SD, Levici in SAB Janezu Janši očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Foto: STA

V LMŠ, SD, Levici in SAB Janši očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim izpostavljajo, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva, s tem pa številne državljane prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe. Janši očitajo tudi vmešavanje v delo tožilstva in pritiske na medije.

Predlagatelji ustavne obtožbe so predlagali, da se o predlogu državne obtožbe izrazi tudi predsednik republike Borut Pahor. Ob svojih 39 poslanskih glasovih za uspeh bi poslanci opozicije potrebovali še vsaj sedem poslanskih glasov. Teh jim ni uspelo zbrati. Na glasovanju je bilo prisotnih 84 poslancev. Poslanci so glasovali s 36 glasovi za in 48 proti.

Predlog so podprli poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB. Proti so glasovali poslanci koalicijskih strank SDS, NSi, SMC, opozicijskih SNS, DeSUS in poslanske skupine nepovezanih poslancev ter poslanca narodnih skupin.

Predlog, da predsednik Pahor poda svoje mnenje o predlogu ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, ni bil izglasovan. Poslanci tako nadaljujejo z razpravo o predlogu ustavne obtožbe, za katero je predvidenih dobrih devet ur razprave.

Potrebnih najmanj 46 glasov

Da bi poslanci Janšo obtožili pred ustavnim sodiščem, potrebujejo najmanj 46 glasov. V tem primeru ustavno sodišče lahko ugotovi, da obtožba ni utemeljena in obtoženega oprosti, če ugotovi kršitev ustave ali zakona, pa lahko odloči, da predsedniku vlade preneha funkcija.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je predlog ustavne obtožbe pred nekaj dnevi označil za brezpredmetnega in dejal, da ne pričakujejo presenečenj. Tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je ocenil, da je za podporo predlogu relativno malo možnosti. Predsednica SD Tanja Fajon pa pričakuje, da bo DZ spoznal, da je Janša zrel za ustavno obtožbo.

Koordinator Levice Luka Mesec je v torek napovedal, da bodo danes poskušali zbrati čim več glasov, če se bo dalo, 46. V LMŠ pa menijo, da je to priložnost za poslance, da pokažejo, da se strinjajo s protestniki in z institucijami, ki da so bile napadene v času te vlade, da slednjo zamenjajo.