Porast obrokov v prahu, flaškah, tabletah – so hrani, kot jo poznamo, šteti dnevi?

Na trgu smo zasledili novo kategorijo hrane – obrok v flaški. Napitki, ki obljubljajo poln obrok in sitost v nekaj požirkih. Je to napoved prihodnosti brez tradicije kuhanja? Bomo pozabili, da nas kuhanje tudi povezuje? Po drugi strani pa se zdi, da stojimo na pragu prehranske revolucije. Na naša vprašanja je odgovoril Luka Zevnik Tomazin, član ekipe, ki je ustvarila prvi slovenski obrok v flaški, imenovan Njamito.

Luka Zevnik Tomazin Foto: Njamito

To je prvi tovrstni izdelek, narejen v Sloveniji. Ali se vam zdi, da smo Slovenci, ki smo zelo ponosni na svojo kulinarično tradicijo, pripravljeni opustiti domače kuhanje in zamenjati obroke za napitke?

Njamito ni bil zasnovan, da bi nadomestil tradicionalne obroke. Ravno obratno: Njamito spodbuja ljudi, da si sami pripravijo čim več okusnih zdravih obrokov in jih uživajo z družino, prijatelji in sodelavci. V primeru, ko pa nam za to zmanjka časa, je Njamito ena od najboljših alternativ. Na nek način gre za zdravo hitro hrano.

Pa je to res zdrava hrana?

Pri razvijanju recepture nas je vodilo prepričanje, da zdravo pomeni uravnoteženo. Ena flaška vsebuje grahove proteine, polnozrnato ovseno kašo, sadje in zelenjavo ter začimbe in oreščke. To pomeni, da posamezni obrok sestavljajo beljakovine, kompleksni ogljikovi hidrati, maščobe in prehranske vlaknine. Prav kombinacija in razmerje teh sestavin sta nam prinesla najboljšo oceno Nutri-Score A in zato trdimo, da je to zdrav obrok.

Vsebuje tudi kar nekaj sladkorja …

Res je, saj sadje, ki je za nas pomembna sestavina, vsebuje naravno prisotne sladkorje. Kljub temu ima Njamito še vedno približno polovico manj sladkorja od sadnih sokov ali smutijev. Res pa je, da se v tem smislu ne moremo in tudi ne želimo primerjati z vedno popularnejšimi "zero" izdelki, ki vsebujejo različne kombinacije umetnih sladil, s katerimi proizvajalci zmanjšujejo vsebnost sladkorja.

Njamito – prvi slovenski obrok v flaški Foto: Njamito

Kaj pa naravna sladila?

Stevio in eritritol je vsaj za zdaj še mogoče uporabiti v ekoloških produktih in dejansko smo z ekipo razmišljali o uporabi. Potem smo naredili nekaj domače naloge in ugotovili, da Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) odsvetuje dolgotrajno uporabo sladil, kot so stevia, sukraloza in aspartam. Za eritritol pa zadnje raziskave kažejo, da lahko poveča tveganje srčnih napadov in kapi. Zaradi tega smo se odločili, da je precej boljša pot povečanje vsebnosti vlaknin, saj te v kombinaciji z beljakovinami pomagajo pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi in zagotavljajo sitost. Poleg tega se vedno bolj uveljavlja prepričanje, da za zdravo črevesje ni pomembna samo količina vlaknin, ampak tudi raznolikost zaužitih vlaknin. Njamito vsebuje kar 12 različnih vlaknin. Sam sicer nisem strokovnjak na tem področju, vendar mislim, da bodo v prihodnjih letih vlaknine po pomenu in popularnosti začele slediti beljakovinam.

Če se ustaviva pri občutku sitosti. Ali ne drži več, da prav žvečenje hrane sproži občutek sitosti?

Ja, žvečenje prispeva k občutku sitosti, vendar je to samo eden od dejavnikov. Vsebnost beljakovin in vlaknin je prav tako zelo pomembna. Zato smo po smutiju, ki jih vsebuje bolj malo, zelo hitro lačni. Za razliko od smutija ima Njamito visoko vsebnost beljakovin in vlaknin, ki zagotavljajo sitost od dve do tri ure. To smo preverili pri dejanskih uporabnikih. Pokazalo se je tudi, da k občutku sitosti prispeva gostota produkta.

Pa je smuti zares vaša konkurenca? Zakaj se toliko primerjate z njim?

Foto: Njamito Smuti omenjam, ker gre vsaj na prvi pogled za podoben produkt. Kot konkurenco pa ne vidimo samo podobnih izdelkov v flaški, ampak tekmujemo tudi s kosom pice, sendvičem, burekom in podobnimi alternativami za hitro odganjanje lakote. Zlagal pa bi se, če bi rekel, da tudi mi ne posegamo po takšni hrani. Vsakomur kdaj sede okusen kos pice ali masten burek. Ni pa to prehrana za vsak dan in Njamito vidimo predvsem kot zdravo protiutež, ki nam pomaga ohranjati neko ravnovesje.

V tujini že obstajajo podobni produkti. Kako se Njamito razlikuje od njih?

Verjetno mislite izdelke, kot so Huel in Yfood. Ti izdelki so bili razviti na osnovi ideje astronavtske hrane v tubah, ki naj bi popolnoma nadomestila tradicionalne obroke in človeku ponudila gorivo za telo. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je namreč astronavtska hrana veljala za moderni tehnološki napredek, ki naj bi rešil problem prehranjevanja. Če se na to ozremo z vidika sodobne kulture prehranjevanja, vidimo, da je šel razvoj ravno v nasprotno smer. Hrana je danes v mnogih restavracijah postala umetnost, za ogromno posameznikov, tudi zame, je kuhanje zdaj priljubljen hobi. Poleg tega sta hrana in kuhanje, verjetno bolj kot kdajkoli prej, tudi stvar druženja. Če pogledamo npr. bivalne prostore – kuhinja ni več ločena od prostorov za druženje.

Pa vendar verjetno obstaja trg tudi za produkte, ki želijo v celoti nadomestiti kuhanje?

Pravzaprav sem se malo želel vrniti k vašemu prvemu vprašanju. Ne glede na pravkar omenjene trende, zagotovo obstajajo ljudje, ki jim hrana pomeni predvsem gorivo za telo in zanje je izdelek, kot je recimo Huel, idealen. Njamito je bil po drugi strani zasnovan kot rešitev za ljudi, ki sicer cenijo dobro in naravno hrano, vendar občasno nimajo časa za klasičen obrok. Zato je sestavljen iz vrhunskih ekoloških sestavin in opremljen s QR-kodo, ki popolnoma transparentno prikazuje sledljivost in poreklo vseh sestavin ter postopkov, uporabljenih pri njegovi izdelavi.