Popovič mora Carlovi plačati 3.500 evrov odškodnine zaradi opazk o oprsju

Sodbo je Carlova prejela danes, potem ko se je 12. decembra lani po štirih sodnih obravnavah sklenilo pravdanje, ki ga je sprožila zoper Popoviča.

"Lokalni politik je s to sodbo dobil lekcijo, da ni vsemogočen in nedotakljiv in da se jezični 'stretching' očitno niti finančno ne splača," je Carlova zadovoljna z izidom pravdanja.

Ljubljansko sodišče je v županovih izjavah prepoznalo poseganje v njene osebnostne pravice in mu je že leta 2014 z začasno odredbo prepovedalo javno govoriti o njenem telesu. Enkrat je prepoved prekršil, kar ga je stalo tisoč evrov. Na podlagi sodbe, ki jo je Carlova prejela danes, pa ga bo v primeru, da spornih izjav še ne bo konec, doletela dvakrat večja kazen, po dva tisoč evrov za vsako kršitev.

"Sodišče ne dvomi, da je tožnica zaradi podanih izjav trpela duševne bolečine. V zvezi s tem je sodišče v celoti sledilo izvedeniškemu mnenju tudi glede obsega duševnih bolečin in samih posledic, pa tudi izpovedbi tožnice, ki jo izvedeniško mnenje tudi potrjuje," izhaja iz sodbe, pod katero je podpisana sodnica Alenka Kočevar Nosan.

Po poročanju Primorskih novic Popovič še ni komentiral sodbe, ta sicer še ni pravnomočna. Pričakovati pa je mogoče, da se bo nanjo pritožil. S Carlovo se bosta v vsakem primeru kmalu ponovno srečala v sodni dvorani, saj ga je novinarka ovadila tudi kazensko, prva obravnava pa je predvidena v začetku aprila, na spletni strani poroča časnik.