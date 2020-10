S ponovnim zapiranjem vseh fitnesov, telovadnic in športnih dvoran bi bila lahko narejena nepopravljiva škoda, opozarjajo učitelji, trenerji in ljubiteljski športniki. Še posebej bi bilo to škodljivo ob nižjih temperaturah, ko je vadba na prostem skoraj nevzdržna. Športna aktivnost je namreč ključna za dobro imunsko odpornost, poudarjajo. Da jo bodo najslabše spet odnesli najmlajši, šolarji, opozarjajo na športni fakulteti. Takšno zapiranje ob prvem valu je po njihovih raziskavah povzročilo skrb zbujajoč upad gibalnih sposobnosti otrok, vplivalo pa je tudi na porast debelosti.

"Nobenih okužb ni bilo do zdaj, ker ves čas delamo, ljudje razkužujejo, čistijo, brišejo, pri vstopu se razkužujejo, uporabljajo maske, skratka smo po vseh navodilih, ki jih je dala država, poskrbeli za vse ukrepe," je dejal lastnik fitnesa MaxxGym v Ljubljani Robert Rust.

Nerad se spominja posledic prve faze ukrepov spomladi.

"Ravno na začetku največjih prihodkov smo ostali brez njih in pred nami je bilo poletje, ki prihodke zniža tudi za 50 odstotkov. Obdobje je bilo res kritično, poslovno zelo težko," je pojasnil.

Najslabše jo bodo odnesli najmlajši

Ukinitev športne vzgoje v šolah v aprilu in maju je ob redni letni analizi športnovzgojnega kartona strokovnjakov s fakultete za šport pokazala, da se je splošna gibalna sposobnost pri slovenskih otrocih v dveh mesecih znižala za kar 13 odstotkov, skrb vzbujajoče pa je zrasel odstotek debelih otrok. Povišal se je za več kot 20 odstotkov, kar je več kot v obdobju med letoma 2003 in 2007, ko smo se spopadali z najhujšo krizo porasta debelosti.

Tudi Denis Porčič – Chorchyp, profesionalni borec in trener borilnih veščin, je menil, da so večja težava naši najmlajši.

"Otroke že zdaj težko pripravimo do tega, da pridejo na treninge in da so aktivni, vsi so raje na Instagramu, igrajo igrice na telefonu. Če se bo res zaprlo, bomo vse samo še poslabšali, povečala se bo debelost, vplivalo bo na zdravje otrok, njihova motorika bo še slabša. Zdajšnja generacija otrok ima sploh težave z njo," je dejal.

Pri izvajanju vaj doma moramo biti še posebno previdni

Letne karte bodo v fitnesih praviloma podaljševali, pravi tudi Vojko Vučkovič, vodja fitnesa 4P, sicer pa profesor športne vzgoje. Prav v fitnes centru 4P pa trenira tudi 69-letni Janez Kovšca, ki je povedal, da bo v primeru zaprtja fitnesov treniral doma.

"Doma imamo razne pripomočke, imamo uteži, gume in tako dalje. Sicer se tam malo rekreiramo, moram pa reči, da smo s fitnesom veliko pridobili, ker so tu profesionalni trenerji, ki pokažejo, kako je treba pravilno delati vaje," je dejal Kovšca.

Nepravilna izvedba vaj lahko pripelje do poškodb, zato tudi vadbe prek spleta ne morejo biti tako učinkovite.

"Veliko je ljudi, ki dobijo spletne programe in delajo doma, ampak nimajo nobenega nadzora in delajo narobe," je dejal Chorchyp in dodal, da moramo biti pri vadbi doma še posebno previdni.

Z zapiranjem se ukinjajo tudi vodene vadbe, medtem ko bo morda dovoljena le individualna vadba.