Ponovno sojenje slovenskemu hekerju, ki je prisluškoval policiji

Za Gregoriča je bilo ključno pričanje sodnega izvedenca, na podlagi katerega je tožilstvo obtožni predlog nekoliko spremenilo. Tožilstvo ga je po novem dolžilo neupravičenega vstopa ozirom vdora v informacijski sistem, za kar je kazen nižja in posledično krajši zastaralni rok. Sodišče je zato sprejelo sklep in ustavilo kazenski postopek zoper Gregoriča, po poročanju STA navaja Dnevnik.

Sojenje zoper prvoobtoženega Orniga pa se je začelo znova, ker je potekel trimesečni rok, v katerem obravnave ni bilo. Sodnica Maja Šuštar je morala presoditi, kako je mirovanje zadev vplivalo na zakonsko predpisani trimesečni rok, in se odločila, da je treba ta rok ne glede na mrtvi tek sodišč upoštevati. Sodna praksa glede tega sicer ni izoblikovana, zato mora vsak sodnik samostojno presoditi, na kakšen način nadaljevati sojenje, še dodaja časnik.

Obtožni predlog Dejana Orniga bremeni, da je leta 2014 s pomočjo računalnika, posebej prirejene programske opreme in radijske postaje preko radijskih valov večkrat vdrl v policijski informacijski sistem Tetra z namenom, da bi oviral prenos podatkov in prestrezal pogovore policistov. Tožilstvo mu očita ponarejanje listin in neupravičeno zvočno snemanje. Ornig ves čas trdi, da je policijo na varnostne težave Tetre opozarjal več kot leto in pol, a varnostnih ranljivosti niso želeli odpraviti