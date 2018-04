Ponoči zagorelo v BTC. Je šlo za kaznivo dejanje?

Policijo so ponoči obvestili o domnevni eksploziji v poslovni stavbi na območju BTC. Po do zdaj zbranih obvestilih naj bi iz za zdaj še neznanega vzroka zagorelo v kozmetičnem salonu v poslovni zgradbi, zaradi dima pa se je po celotni zgradbi sprožil samodejni sistem ugašanja požara.

Gasilci so požar pogasili in sanirali objekt, saj je bil večji del pisarn in trgovin "poplavljenih". Policisti danes nadaljujejo ogled in zbiranje obvestil, tudi v smeri sumov kaznivega dejanja. V dogodku je nastala večja materialna škoda.