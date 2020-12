Ponoči bo zapadlo še do 25 centimetrov snega #foto

Večji del Slovenije je danes prekrila snežna odeja, ki se bo še odebelila, saj bo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji ponoči zapadlo 15 do 25 centimetrov snega. Kakšne so bile razmere danes v Ljubljani, si oglejte v fotogaleriji.

Ponoči bo oblačno, sneženje v notranjosti se bo nekoliko okrepilo, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Na prehodu med Primorsko in Notranjsko sta možna pojava poledica in žled. Burja bo gradila snežne zamete.

Do jutra bodo padavine oslabele in zjutraj v zahodni polovici Slovenije že ponehale. Na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4 stopinje Celzija, poroča agencija za okolje.

Jutri bo pretežno oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bodo občasno še manjše padavine, rahel sneg bo predvsem v Pomurju prehajal v rahel dež. Šibka burja bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli 0, na Primorskem pa od 5 do 8 stopinj Celzija.

V petek bo na vzhodu delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem v Posočju se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo.

V soboto bo pretežno oblačno in ponekod megleno. V vzhodni Sloveniji bo po večini suho, drugod bodo občasno padavine, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1.500 metrov. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V nedeljo bo oblačno in deževno.

Foto: Ana Kovač