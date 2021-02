Ponekod že cepili večino starejših od 80, drugod cepljenje nadaljujejo prihodnji teden

Cepljenje starejših od 80 let proti novemu koronavirusu v zdravstvenih domovih se nadaljuje. Po napovedih direktorja NIJZ Milana Kreka naj bi prihodnji teden cepili še zadnje starejše od 80 let. Kako blizu izpolnitvi tega cilja so v zdravstvenih domovih, je odvisno tudi od tega, koliko starejših se je prijavilo za cepljenje, in od dobave cepiva.

Do konca februarja naj bi Slovenija prejela skupno 127.590 odmerkov cepiva proti covid-19 in marca predvidoma vsaj 129.450. Do začetka tega tedna so s prvim odmerkom cepili 70.888 ljudi, kar predstavlja 3,4 odstotka prebivalstva, z obema odmerkoma pa 47.693 oziroma 2,3 odstotka ljudi, piše STA.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je na sredini novinarski konferenci napovedal, da bodo naslednji teden cepljeni vsi oziroma še zadnji starejši od 80 let, ki so jih njihovi osebni zdravniki doslej uvrstili na prednostni seznam. Poudaril je, da prijave starejših od 80 let stalno prihajajo, zato ta seznam ni dokončen, ta starostna skupina pa bo za vedno ostala prednostna za cepljenje.

V Ljubljani so jih v preteklem tednu cepili okrog tri tisoč

Podatki, koliko starejših od 80 let so že cepili, koliko pa jih na cepljenje še čaka, se med zdravstvenimi domovi razlikujejo. Na območju Ljubljane so imeli v začetku februarja nekaj več kot 9.100 starejših od 80 let, ki so izrazili interes za cepljenje proti covid-19. V proces cepljenja je do sedaj vstopilo 7.400 oseb, starejših od 80 let, v preteklem tednu so jih cepili okrog tri tisoč, cepljenje nadaljujejo tudi ta teden.

Za zdaj še vedno cepijo starejše od 80 let. Če bi Slovenija dobila večjo količino cepiv, bi v Ljubljani v cepilnem centru na Gospodarskem razstavišču lahko na dan cepili do dva tisoč oseb, so za STA pojasnili v ZD Ljubljana.

Cepilni center v mariborskem ZD Adolfa Drolca pokriva območje s približno 200 tisoč prebivalci. Kot so pojasnili za STA, bodo do konca tega tedna cepili okoli 3600 starejših od 80 let in predvidoma začeli cepljenje populacije, stare nad 75 let. Kot so pojasnili, imajo pripravljeno strategijo cepljenja, ki jo uporabljajo tudi pri množičnih cepljenjih proti klopnemu meningoencefalitisu in sezonski gripi, po kateri zmorejo dnevno cepiti 1500 ljudi, piše STA.

Foto: Reuters

V cepilnih centrih na Gorenjskem so doslej z dvema odmerkoma cepili 1.869 ljudi, z enim pa 3.233. Še dobrih 1.200 starejših od 80 let je po četrtkovih podatkih direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske Jožeta Veternika čakalo, da bodo prišli na vrsto za cepljenje. Osnovno zdravstvo Gorenjske ima po celotni Gorenjski sedem cepilnih centrov. Koliko oseb lahko cepijo v enem dnevu, je po pojasnilih Veternika odvisno od količine cepiva in števila ekip, a ob "dobri organizaciji in povečanju števila ekip bi lahko na dan cepili med dva tisoč in tri tisoč ljudi".

V Zdravstvenem domu Novo mesto računajo, da bodo prihodnji teden cepili še zadnje starejše od 80 let. Doslej so jih cepili 1.300, na cepljenje jih čaka še okoli 195, se pa še vedno prijavljajo novi, so pojasnili za STA. Z okrepitvijo cepilnih ekip bi dnevno lahko cepili tisoč oseb, so še dodali.

Celjski cepilni center dnevno s tremi ekipami v osmih urah cepi 350 ljudi. Kot so povedali za STA, bi lahko ekipe tudi še povečali in dnevno cepili do 700 ljudi, če bi dobili več cepiva. Do četrtka je bilo v 33 ambulantah družinske medicine Zdravstvenega doma Celje, zdravstvenih postajah in tamkajšnjih koncesionarjih za cepljenje prijavljenih 1.741 ljudi, starejših od 80 let. Do sedaj so jih cepili okoli 800.

V Murski Soboti bodo ta teden cepili vse

Že ta teden pa bodo vse starejše od 80 let, ki so bili prijavljeni za cepljenje, cepili v Zdravstvenem domu Murska Sobota. "Ostali so nam še nepokretni bolniki, ki bodo cepljeni, ko prejmemo posodobljena navodila za cepljenje na domu s cepivom AstraZeneca," so zapisali, še piše STA.

Nekaj več kot 400 starejših od 80 let so doslej cepili v ZD Kočevje, 119 jih je prejelo oba odmerka, 304 pa enega. Na čakalnem seznamu je 788 starejših od 80 let, direktorica Polona Vidič Hudobivnik pričakuje, da jih bo po današnjem cepljenju še 365. Po pojasnilih direktorice trenutno cepijo do 250 ljudi dnevno, v primeru, da bi dobili večje količine cepiv, pa bi zmogli cepiti tudi do dvakrat več ljudi na dan.

Foto: Pexels

V cepilnem centru ZD Nova Gorica so z najmanj enim odmerkom cepiva do četrtka cepili približno 1600 starejših od 80 let, ki imajo za osebnega zdravnika izbranega zdravnika v tem ZD ali koncesionarja z njihovega območja. Še 190 starejših od 80 let pa čaka na cepljenje, je pojasnila direktorica Petra Kokoravec. V četrtek so jih na cepljenje povabili 672, kar je po besedah Kokoravčeve njihov maksimum, saj imajo prostorsko in kadrovsko stisko. "Za cepljenje 670 oseb potrebujemo ekipo štirih zdravnikov, 16 diplomiranih medicinskih sester, šestih srednjih medicinskih sester ter štirih dodatnih oseb, delamo v dveh turnusih od 7. do 21. ure. Prvi so na cepljenje naročeni ob 7.30, zadnji ob 20.30," je navedla Kokoravčeva.

Da je organizacija cepljenja proti novemu koronavirusu velik izziv, pravijo tudi v ZD Izola, ki je sicer manjši in ima tudi manj starejših bolnikov. "Pri nas vsak zdravnik cepi svoje opredeljene bolnike, saj jih najbolje pozna in jih pred cepljenjem tudi pregleda. Cepljenje se opravi večinoma izven rednega delovnega časa, saj so ambulante polno obremenjene z rednimi in dodatnimi delovnimi nalogami. Za pregled in cepljenje enega bolnika potrebujemo 10 minut," je za STA pojasnila pomočnica direktorja za zdravstveno nego v izolskem zdravstvenem domu Maja Praček.

Z enim ali dvema odmerkoma so doslej cepili 236 starejših od 80 let, v četrtek jih je na cepljenje čakalo še 81. Že prihodnji teden bi lahko začeli cepiti starejše od 75 let, je dodala Pračkova, še piše STA.