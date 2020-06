Danes bo ob morju pretežno jasno. Drugod sprva pretežno oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Manj verjetne bodo ob morju in v vzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. V petek nas bo prešla hladna fronta s padavinami, sprva bodo tudi nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Ohladilo se bo.