Zaradi požara ostali brez strehe nad glavo, zdaj potrebujejo pomoč #video

V zadnjem obdobju sta v Radovljici in v majhni vasi Dovje divjala huda požara. V prvem je zagorel hlev, v drugem pa je ogenj uničil dve stanovanjski hiši.

Sinoči se je 100 gasilcev v Radovljici borilo z ognjenimi zublji, zagorel je hlev, velik 250 kvadratnih metrov. Zadnji trenutek so preprečili veliko tragedijo, hlev se je držal stanovanjske hiše.

Foto: Planet TV Ogenj se je prek strehe že širil na stanovanjski objekt. Poškodovanih ni bilo, saj je gasilcem požar, ta je izbruhnil nekaj minut čez deveto zvečer, uspelo pogasiti. Iz hleva so rešili tudi deset glav živine. Zaradi varnosti na kraju do nadaljnjega ostaja požarna straža. Po zadnjih informacijah so požar povzročile saje v dimniku.

"Morate vedeti, da sem bil 10 minut pred tem tukaj na skednju in nisem še nič opazil. Z ženo sva šla spat, sosed, ki je gasilec, pa je šel domov in videl, da gori. V trenutku je bilo vse to v ognju," je za Planet povedal eden od stanovalcev Anton Janc.

"Smo se najprej osredotočili na reševanje stanovanjskega dela in potem na gašenje, tako da lahko rečem, da je šlo za zahtevno intervencijo. Domače društvo je vztrajalo vso noč in tudi čez dan, vztrajali bomo do konca, tako da tudi tista zadnja žarišča, tudi seno, ki je še na skednju, odstranimo," je dejal Dušan Jelovčan, poveljnik PGD Mošnje.

Vsi so priskočili na pomoč

Drugi požar je uničil dve hiši in dva hleva v vasi Dovje. V požaru je nastala ogromna škoda. Trem oškodovanim družinam so na pomoč takoj priskočili sovaščani, zdaj pa jim bo občina Kranjska Gora pri sanaciji pomagala še s 70 tisoč evri.

Župan Janez Hrovat pa jim je sam namenil še 10 tisoč evrov, ki jih letno dobi kot nepoklicni župan.

Sto gasilcev, ki so posredovali, štiri pogorele stavbe in tri družine, ki so ostale brez doma, tak je "izkupiček" požara na Dovjem pred slabima dvema tednoma.

Začasno živita nad nekdanjim gostinskim lokalom

Zakonca Guzelj zdaj živita v zgornjem nadstropju nekdanjega gostinskega lokala, ki sicer ni prilagojeno za bivanje. Bodo pa s pomočjo občine nadstropje nižje že kmalu uredili bolj funkcionalno začasno stanovanje. Iz srca sva vesela vsakršne pomoči.

Brez razmišljanja so sokrajani začeli zbirati dobrodelne prispevke. Že prvi dan so jih zbrali veliko, prispevali so tudi nekateri turisti, ki so na poti v Kranjsko Goro opazili dim.

Naslednji petek v Mojstrani pripravljajo dobrodelni koncert, naproti pa je prizadetim stopila tudi občina.

"Svetniki so se odrekli sejnini na seji občinskega sveta, tudi jaz sem dal letno nagrado 10 tisoč evrov, ki mi pripada kot nepoklicnemu županu, za te nesrečne ljudi," pravi župan Kranjske Gore Janez Horvat.

Ne manjka jima optimizma

Optimizma zakoncema Guzelj kljub vsemu ne manjka. Ekipa Planeta ju je ujela ravno, ko sta se odpravljala na kosilo, ki jima ga vsak dan prijazno poklanja bližnja restavracija. Pomoč je torej prišla takoj in iz vseh smeri. Od kod gorenjski vasici taka povezanost in solidarnost?

"Majhna skupnost, že od nekdaj živimo skupaj. Dovje je znano kot taka vas. Ko se kaj pripeti, stopimo skupaj," je povedala Mateja Langus.

