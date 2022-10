Pomembno priznanje za Anžeta Logarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjemu zunanjemu ministru in predsedniškemu kandidatu Anžetu Logarju je italijanski predsednik Sergio Mattarella podelil najvišje priznanje italijanske države – odlikovanje Viteza velikega križa za zasluge pri promociji in poglabljanju dvostranskih odnosov med Italijo in Slovenijo.