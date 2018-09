Policisti prijeli osumljenca uboja starejše ženske

V stanovanjski hiši na območju Upravne enote Ajdovščina je v torek dopoldne umrla starejša ženska. Na podlagi prvih nujnih opravil se je policistom in kriminalistom porodil sum, da vse okoliščine smrti niso v zadostni meri pojasnjene, zato so preiskavo nadaljevali in že v torek tudi odvzeli prostost osumljenemu uboja, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policisti so na kraj odšli takoj, ko so jih v torek dopoldne obvestili o smrti ženske. Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Nova Gorica, so na podlagi preudarnih, taktnih in strokovnih prvih nujnih opravil zaznali sum uboja, zato so nadaljevali aktivnosti in o teh sumih obvestili tudi pristojne pravosodne organe.

Pozneje je na kraj prišla dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je na kraju opravila oz. odredila določena preiskovalna dejanja. Prav tako je bila na kraju navzoča okrožna državna tožilka. Policija tudi danes nadaljuje intenzivno zbiranje dodatnih obvestil in preverjanje okoliščin smrti.

Osumljencu prostost vzeli že v torek

Zaradi suma nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe, surovega ravnanja in uboja so policisti že v torek odvzeli prostost osumljencu, so še zapisali na PU Nova Gorica.

Več informacij bodo policisti posredovali po končani preiskavi oz. po tistem, ko bodo v zadevi podali kazensko ovadbo.