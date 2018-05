Policisti prijeli osumljenca dveh ropov v Ljubljani

Policisti so izsledili taksi, s katerim se je moški odpeljal. Foto: Tina Deu

37-letnika, ki so ga že obravnavali zaradi tovrstnih ravnanj, so v petek privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Policisti so ga prijeli, potem ko je v sredo zamaskiran stopil do prodajnega pulta in od prodajalca zahteval denar. Ko je vzel denar iz blagajne, se je odpeljal s taksijem, ki so ga zatem izsledili.

Pri preiskavi dejanja so policisti ugotovili, da je moški ropal že prej. Med drugim naj bi 21. aprila oropal poslovalnico banke v BTC in odnesel 1.300 evrov.