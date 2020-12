Policisti na petkovem shodu oglobili več voznikov

Policisti so na petkovem protestu v Ljubljani ugotovili 14 kršitev prometne zakonodaje. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so se udeleženci neprijavljenega shoda v okoli 20 osebnih vozilih začeli voziti mimo državnega zbora, nato pa so krožili po okoliških ulicah do približno 20.30 ure.

Devetim kršiteljem so policisti izdali plačilni nalog, in sicer zaradi vožnje v rdečo luč, uporabe mobilnega telefona med vožnjo, uporabe svetlobnih in zvočnih signalov, razvrščanja v križišču in hoje peščev po vozišču, petim kršiteljem pa so izrekli opozorila. Ugotovili so tudi dve kršitvi zakona o nalezljivih boleznih, izrekli eno opozorilo in izdali en plačilni nalog. Prav tako so zaznali kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, zaradi česar so prav tako izdali plačilni nalog, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.