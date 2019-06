Policisti iščejo očividce jutranje nesreče v Celju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so jih malo pred 8. uro obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na Partizanski cesti v Celju. Neznani voznik osebnega avtomobila znamke BMW črne barve je vozil iz smeri Laškega in zavijal levo na Partizansko cesto, na prehodu za pešce trčil v 12-letnega otroka ter ga lažje poškodoval.

Neznani voznik je, ne da ustavil in pomagal poškodovanemu v prometni nesreči, odpeljal proti Čopovi ulici. Policisti tako voznika kot vse morebitne očividce pozivajo, naj se oglasijo na Policijski postaji Celje ali pokličejo telefonsko številko 113.