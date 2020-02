Policisti bodo dopoldne izvedli štiriurno opozorilno stavko

Policisti in policistke bodo danes med 8. in 12. uro izvedli štiriurno opozorilno stavko, s katero bodo opozorili na neizpolnjevanje zavez vlade iz stavkovnega sporazuma z njimi iz leta 2018. V času stavke bodo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledovali tovorna in osebna vozila.

Stavko vodijo v Sindikatu policistov Slovenije (SPS), pri čemer pa se jim ni pridružil drugi od dveh reprezentativnih sindikatov v policiji, to je Policijski sindikat Slovenije. V slednjem pravijo, da so stavkovne zahteve iz sporazuma z vlado trenutno "v reševanju in ustrezno pravno zavarovane", stavka pa zato v tem trenutku nesmiselna. Opozarjajo tudi, da vlada po padcu nima več pooblastil za sklepanje novih, zavezujočih dogovorov, poroča STA.

Zahtevajo izpolnitev vseh zavez iz stavkovnega sporazuma

Ne glede na to v SPS napovedujejo, da bodo danes stavkali vsi policisti in policistke in zahtevali izpolnitev vseh zavez iz stavkovnega sporazuma, ki ga je vlada s policijskima sindikatoma podpisala decembra 2018. Predvsem zahtevajo takojšnjo realizacijo dogovora o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, ureditev vprašanja glede bruto bruto izplačila, vzpostavitev kariernega sistema v policiji in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje položaja policistov.

Na ministrstvu za notranje zadeve ob tem pravijo, da je večina stavkovnih zahtev iz sporazuma realiziranih, o nekaterih pa da še tečejo pogajanja. Ob napovedi stavke, 21. januarja, so tudi zatrdili, da bodo nove zahteve sindikata preučili in izvedli aktivnosti, ki jih vladi nalaga zakon o stavki. V SPS pa medtem pravijo, da od napovedi stavke do danes s strani odgovornih v državi niso prejeli še nobenega odziva.