Policijski sindikat: Olaj naj razmisli o odstopu

Svet Policijskega sindikata Slovenije je obsodil objave generalnega direktorja policije Antona Olaja, v katerih je predsednika sindikata Roka Cvetka obtožil zavajanja in povzročanja slabih odnosov v policiji. Ugotavlja, da Olaj ne uživa potrebnega zaupanja in ne daje občutka nepristranskosti pri vodenju policije. Predlagajo mu razmislek o odstopu.

Anton Olaj je namreč na Twitterju objavil dopis sindikata, ki so ga na nanj naslovili po torkovem protestu minuli teden. V njem so med drugim zapisali, da je za "vse ukrepe in aktivnosti" policistov na torkovem protestu odgovoren generalni direktor. Olaj je odgovoril, da ima vsakdo lahko svoje mnenje, ostro pa je zavrnil "zavajajoče navedbe o 'zgražanju nad posredovanjem policistk in policistov' in o 'upadu ugleda in dostojanstva'".

Po Olajevih besedah je šlo za poskus povzročanja slabih medsebojnih odnosov, kar je v nasprotju z določbami kolektivne pogodbe za policiste in v nasprotju z določili dveh členov kodeksa policijske etike. "Tudi pogodbe o zaposlitvi, ki zavezuje k spoštovanju kodeksa," je še dodal.

Sindikat sveta: Olaj neupravičeno napadel predsednika sindikata Roka Cvetka

Svet sindikata zavrača "neprimeren poskus poosebljanja sindikata s predsednikom". Po njihovi oceni je Olaj zaradi uradnega dopisa sindikata povsem neupravičeno, neutemeljeno in osebno napadel predsednika sindikata Roka Cvetka. "Generalni direktor policije bi mogel in moral vedeti, da dokumenti sindikata predstavljajo akt delovanja sindikata in zato izražajo voljo in interes članstva," so navedli. Objavo generalnega direktorja policije na Twitterju svet sindikata razume kot "nedopustno samovoljo in jemanje pravic, ki mu ne pripadajo".

Zaradi Olaja padel ugled policistov

Ob tem svet sindikata ugotavlja, da Olaj ne uživa potrebnega zaupanja in ne vliva občutka nepristranskosti pri vodenju policije ter da je s svojimi dejanji, odločitvami in javnimi opredelitvami policiji povzročil nepopravljivo škodo. Ta se po njihovih navedbah odraža v hudem padcu ugleda policistov in načetem dostojanstvu vseh zaposlenih.

Opozorili so, da varnosti ni mogoče zagotavljati, če ni vzpostavljeno dobro medsebojno zaupanje z državljani. Po njihovi oceni pa je ravno Olaj to zaupanje porušil do skrajne mere, zato ne uživa zaupanja zaposlenih, ki jih v sindikatu zastopajo.

Ne ravna v skladu z zakoni

Po njihovi oceni Olaj opušča dolžno skrbnost in deluje v nasprotju s kodeksoma policijske etike in etike ravnanja javnih uslužbencev, pa tudi z zakoni o javnih uslužbencih, delovnih razmerjih ter organiziranosti in delu v policiji. Temu, kot so navedli, pritrjuje tudi to, da Olaj ni ravnal skladno z določbami zakona o organiziranosti in delu v policiji, "da bi zaščitil organizacijsko integriteto policije in s tem tudi osebnostno integriteto zaposlenih takrat, ko je minister za notranje zadeve Aleš Hojs policistke in policiste označil za lenuhe, mevže ipd.".

Predlagajo mu, naj razmisli o odstopu

Olaju svet zato predlaga, da razmisli o odstopu s položaja generalnega direktorja policije. S tem bi policiste razbremenil očitkov o politizaciji ter jim tako omogočil povrnitev ugleda in dostojanstva za ponovno vzpostavitev potrebnega zaupanja z državljani, so prepričani.