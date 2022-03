Policijski helikopter po 42 letih odhaja v "pokoj" #video

Po 42 letih delovanja v policiji in 9.993 urah letenja so danes upokojili policijski helikopter agusta bell AB-212, v žargonu imenovan Bravo. Po novem bo del zbirke Muzeja slovenske policije, pozneje pa bo stalno razstavljen kot eksponat v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Po navedbah stroke ima velik pomen za slovensko zgodovino.

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, potem ko so danes na sedežu letalske policijske enote na Brniku priredili krajšo slovesnost ob koncu 42-letne kariere policijskega helikopterja, ima ta za Slovenijo in slovensko zgodovino velik pomen.

A njegova ključna vrednost ni v tehniki, gospodarski uporabnosti ali ne nazadnje izvajanju policijskih nalog, kar je bila njegova primarna naloga. "To, kar ga je zapisalo v zgodovino in zaradi česar bo vrhunski tehnični eksponat v muzeju, brez primere tako v Sloveniji kot širše, je njegova simbolna vrednost. Ta se kaže v neizmerljivem številu rešenih življenj v gorah ali kje drugje ter prepeljanih novorojenčkov," so zapisali pri policiji.

S policijskim helikopterjem znamke Agusta Bell AB-212 so skoraj do danes lahko opravljali vse naloge letalske policijske enote. Svoje delo pod Alpami je leta 1980 začel kot jugoslovanski helikopter. Sprva je bil podpora policijskim nalogam, ob tem pa so se pojavljale nove pobude in potrebe. Tako so ga začeli uporabljati tudi v gospodarstvu, predvsem za prevoz vseh vrst tovora.

Podobno je bilo z reševanjem. Začelo se je z gorskim reševanjem, nadaljevalo z medbolnišničnimi prevozi, helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, izobraževanjem in usposabljanjem ter razvojem najzahtevnejših novih tehnik stenskega reševanja. Pri vsem tem so imeli ključno vlogo ljudje in tehnika ter zaupanje prvih v drugo, so poudarili pri policiji.

Menijo, da je, upoštevajoč število in raznovrstnost reševalnih nalog ter dolga leta uporabe, ta helikopter AB-212 v primerjavi z drugimi helikopterji v Evropi med tistimi, ki so rešili največ življenj.

Od leta 1980 ni bilo zahtevne reševalne akcije, kjer ne bi bilo mogoče slišati njegovega značilnega zvoka, pa naj je šlo za nesrečo nemške družine, ki se je s športnim letalom zaletela v severno triglavsko steno, ali pa tragični dogodek med usposabljanjem gorskih reševalcev na Okrešlju, v katerem je umrlo pet izkušenih gorskih reševalcev. Med dolgotrajnejšimi in zahtevnimi nalogami tega helikopterja je bilo tudi reševanje ob poplavah v BiH maja 2014.

Pri nas so z njim prevažali material za obnovo, gradnjo in oskrbo planinskih postojank, uporabljali so ga pri postavljanju in razstavljanju radijskih in televizijskih pretvornikov in oddajnikov ter pri gradnji tovornih žičnic.

Aktivno je bil vključen v osamosvojitveno vojno z začetkom 12. junija 1991, ko je bila na vrhu Triglava dvignjena slovenska zastava. Helikopter je bil pravočasno odstranjen na skrivno lokacijo, saj je bil hangar letalske policijske enote med bombardiranjem letališča Brnik poškodovan.

S svojo veliko kabino je helikopter brez težav peljal 12 oseb in še dva pilota. V obdobju svojega delovanja je zamenjal pet barvnih shem. Leta 2005 je bil generalno obnovljen ter posodobljen, imel pa je tudi opremo za izvajanje operativnih nalog ponoči z uporabo očal za nočno letenje.

Ob tem so na policiji spomnili še na nekatere posebne zgodbe, povezane z njim. Na primer, ko je posadka helikopterja v dolino pripeljala bika, ki ga je na Vrtaški planini pičila kača, ali pa je z grebena Košute v dolino prepeljala več kot sto ovac, za katere je bila usodna strela.