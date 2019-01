Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija bo ob 13.30 predstavila izsledke preiskave sumov surovega ravnanja z otroki v Zavodu Kengurujčki na ljubljanskem Brdu. Zastopnika zavoda Branka in Aleš Vrečar sta se zavila v molk.

Devet prijav na policijo, preiskava šolske in davčne inšpekcije: to je odziv na razkritje dogajanja v Zavodu Kengurujčki, kjer naj bi neprimerno ravnali z majhnimi otroki.

Začelo se je, ko je lani v zavod prišla nova vzgojiteljica. Ta je hitro opazila nepravilnosti: otroke, stare od 11 mesecev do štiri leta, naj bi med drugim prisilno umirjali in hranili. Ker opozorila niso zalegla, je vzgojiteljica dogajanje posnela in obvestila starše otrok.

Posnetek, ki ga je prva objavila TV Slovenija (pogledate si ga lahko v zgornjem videu), med drugim razkriva, kako so otroka, tesno povitega tudi čez glavo, postavili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Vzgojiteljica, katere ime ni znano, je med drugim dejala, da je pri hranjenju lastnica zavoda otroka prijela na način, da se ta ni mogel premikati, in mu tlačila hrano v usta.

Skupaj s starši so dogajanje konec lanskega septembra prijavili policiji, ta pa je o dogajanju obvestila tudi inšpektorat za šolstvo. Preiskavo je sprožila tudi finančna uprava (Furs), med drugim zaradi suma kršitve zakona o delu in zakona o davčnem potrjevanju računov.

Policija po slabih treh mesecih končuje preiskavo, izsledke pa bodo javnosti predstavili ob 13.30. Novinarsko konferenco bomo v živo prenašali na Siol.net.

Inšpektorji našli dva prekrška

Starši so otroke po razkritju nepravilnosti seveda izpisali, Zavod Kengurujčki pa je zaprl vrata. Inšpektorji so našli dve nepravilnosti:

- Prva se nanaša na zavajajoče oglaševanje na spletni strani zavoda. Varstva otrok namreč ni opravljala samostojna podjetnica z dovoljenjem ministrstva za izobraževanje, kot je zatrjeval oglas, zaradi kršitve pa jim grozi od tri tisoč pa vse do 40 tisoč evrov kazni. Dodatnih od 1.200 do štiri tisoč evrov bo morala plačati še odgovorna oseba. Zavod je sicer imel registrirano dejavnost varovanja predšolskih otrok, vendar ni bil vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, kot to določa zakonodaja.

- Druga nepravilnost se nanaša na delo na črno. Ker niso bili vpisani v register, bodo prejeli še eno položnico. Globa na njej lahko znaša vse tja do 26 tisoč evrov, najnižja mogoča kazen pa je dva tisoč evrov.

Vrečarjeva zanikala očitke

Zastopnica zavoda Branimira Vrečar je zanikala vse očitke, predvsem da bi se kadarkoli neprimerno obnašala do otrok. Predstavnik zavoda, ki ni hotel biti imenovan, je za STA pojasnil, da naj bi sami zgolj ponujali prostore vzgojiteljici, samostojni podjetnici, ki je v prostorih zavoda delovala od septembra, Vrečarjeva pa naj bi ji zgolj pomagala pri gospodinjskih opravilih.

Oktobra je Vrečarjeva za oddajo Tarča na TV Slovenija povedala, da naj bi sama dojenčico, ki je na posnetku jokala pod žimnico, dala v posteljico, poleg nje pa naj bi vzmetnico namestila pokonci, da deklica "ne bi po mreži lezla ven". Vzmetnica naj bi se nato prevrnila na dojenčico zaradi njene nemirnosti. Zatrjevala je, da je želela poskrbeti za varnost. Prisilno hranjenje je opravičevala s tem, da naj bi otroci ob prihodu v varstvo zavračali hrano in da "jim je treba dati priložnost", da okusijo hrano.

Tako Vrečarjeva kot tudi Aleš Vrečar, ki je bil pred zaprtjem naveden kot zastopnik zavoda, danes nista želela govoriti z nami.