Razkrivamo končno poročilo v zadevi Kengurujčki #video

Dva meseca je od tega, ko je v javnost prišel video, ki je kazal surovo in neprimerno ravnanje z otroki v ljubljanskem zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki. Otroke so, da se ne bi slišalo njihovega joka, med drugim umirjali z zavijanjem v rjuhe, prav tako naj bi jih prisilno hranili. Zgodba je zdaj dobila sklep s končnim poročilom.

Branimira Vrečar, lastnica zavoda Kengurujčki, je trpinčila otroke, pa jih ne bi smela sprejeti niti v varstvo, saj za to ni imela dovoljenja. Njen zavod ne deluje več, zato pa imamo nove, ki se uspešno izogibajo inšpekcijskemu nadzoru. A zgodba ima tudi nenavadno plat. Inšpektorji namreč vedo, kdo so ljudje, ki jim ne gre zaupati otrok v varstvo, a imajo zvezane roke, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Po aferi Merc, ki razkrije neživljenjske odločitve na šolskem inšpektoratu, je po odločitvi ministra Jerneja Pikala na čelu te ustanove začasno njegov sekretar Mitja Blaganje. Od njega pričakuje "sistemske spremembe, ki niso rokohitrske, ampak delajo sistem učinkovit".

V zadevi Kengurujčki so sprožili dva postopka

Foto: Bojan Puhek A odstavljeni inšpektor Tomaž Rozman je odločen: "Postopke moramo voditi po zakonu." Razkrije tudi, da preiskava afere Kengurujčki, kjer naj bi otroke na grozljiv način umirjali in na silo hranili, še zdaleč ni končala na smetišču pozabe.

Sprožili so dva dva prekrškovna postopka.

- Prvega zaradi zavajajočega oglaševanja na spletni strani Zavoda Kengurujčki. Varstva otrok namreč ni opravljala samostojna podjetnica z dovoljenjem ministrstva za izobraževanje, kot je zatrjeval oglas, zaradi kršitve pa jim grozi od tri tisoč pa vse do 40 tisoč evrov kazni. Dodatnih 1.200 do štiri tisoč evrov pa bo morala plačati še odgovorna oseba.

- Drugi se nanaša na delo na črno. Ker niso bili vpisani v register, bodo prejeli še eno položnico. Globa na njej lahko znaša vse tja do 26 tisoč evrov, najnižja mogoča kazen pa znaša dva tisoč evrov.

S policije, ki že dva meseca vodi preiskavo, so nam danes na kratko odgovorili, da kriminalistična preiskava zaradi suma surovega ravnanja še ni končana.

Plačila na roko ne sprejemajo

A kakšno je danes stanje z varstvom otrok? Odzvali smo se na množico oglasov na spletu. Med tistimi, ki so imeli še kakšno prosto mesto za namišljenega otroka, ni bilo nikogar, ki bi privolil v plačilo na roko, temveč so vsi po vrsti zahtevali plačilo prek položnice.

Iznajdljivi so našli obvod

A nadzor na tem področju ostaja še vedno skorajda nerešljiva težava. "Mi smo na teh nadzorih na primer ugotovili, da se tisti, ki so malo bolj spretni, niso več registrirali pri nas (niso se vpisali v register varuhov predšolskih otrok), ampak so to začeli opravljati prek osebnega dopolnilnega dela," razlaga Rozman. Za to ni treba imeti ustrezne izobrazbe, niti se ni treba vpisati v razvid dejavnosti. Uradno sicer lahko prek vrednotnic opravljate varstvo otrok le občasno, a 1.324 registriranih ponudnikov je skoraj nemogoče preveriti.