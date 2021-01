Policija ob koncu tedna odsvetuje množičen obisk turističnih točk

Ljubljanski policisti so predvsem ob lepem vremenu, na primer pretekli konec tedna, zaznali občutno več prometa na nekaterih priljubljenih krajih, na primer na območju Velike planine in Katarine. Gneča je nastajala predvsem zaradi nepravilnega parkiranja, saj so obiskovalci ob trenutnem pomanjkanju parkirišč zaradi snega vozila puščali kar na vozišču. S tem so onemogočili nemoten potek prometa in dostop vsem interventnim službam.

Vsak tak voznik naj se zaveda, da je lahko prav on tisti, ki bo potreboval nujno pomoč interventnih služb, te pa bodo morda prav zaradi njegovega vozila potrebovale več časa za prihod na kraj, zaradi česar bo pomoč lahko tudi prepozna, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana, piše STA.