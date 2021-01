Zaradi lepega vremena je po podatkih prometnoinformacijskega centra in policije povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem predvsem na Gorenjskem.

"Zaradi lepega vremena je izredno povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem," so sporočili iz Policijske uprave Kranj in dodali, da so najbolj "problematični" Pokljuka, Kranjska Gora z okolico, dolina Drage, Krvavec in Ljubelj.

Iz prometnoinformacijskega centra pa so sporočili, da dostop do Velike Planine ni več možen.

Izvajajo poostren nadzor, mogoče so zapore cest

Ob tem so opozorili, da omejitve gibanja še vedno veljajo. "Kdor ima upravičen razlog (najpogosteje rekreacija) in je izjema po odloku, se tam lahko giblje, kdor ga nima ali je iz druge regije, naj se že sam raje obrne, da ne bo potem slabe volje, če bodo uvedeni prekrškovni postopki," so posvarili in dodali, da izvajajo poostren nadzor, mogoče so zapore posameznih cest.

Voznike so še opozorili, naj upoštevajo pravila o parkiranju in naj vozil ne puščajo na cesti, povsod mora biti dovolj prostora za široka intervencijska vozila. Ob tem so pozvali k upoštevanju prometnih pravil in ukrepov za zmanjševanje širjenja koronavirusa.