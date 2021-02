Policija iz predelanega tovornega vozila rešila 13 Iračanov

Na mejni prehod Obrežje je v torek pripeljal voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak. Policisti so na vstopu v Slovenijo skupaj z uslužbenci finančne uprave opravljali kontrolo in ugotovili, da je tovorno vozilo predelano, v njem pa pregrajen prostor, v katerem je bilo 13 ljudi, ki so klicali na pomoč. Vse so rešili.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili omenjeni ljudje, ki so prišli iz Iraka, v majhnem zaprtem prostoru, primanjkovalo jim je kisika, zato so se dušili, nekateri so že omedlevali, bili so dehidrirani in zelo prestrašeni. Takoj, ko so jih policisti in uslužbenci finančne uprave izvlekli iz tovornega vozila, so jim začeli nuditi prvo pomoč, poklicali so tudi reševalce, ki so zaradi slabega zdravstvenega stanja mlajšega fanta in dekle morali odpeljati v bolnišnico, preostale pa so oskrbeli na kraju.

Vozniku in sopotniku so odvzeli prostost

Med 13 ljudmi sta bila tudi dva otroka, stara 11 in šest let. Novomeški kriminalisti so nato opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da so Iračani v tovorno vozilo s pomočjo voznika vstopili v Bosni in Hercegovini, na poti so bili več ur. Ko jim je v prostoru, dolgem 250 centimetrov in širokem 80 centimetrov, začelo primanjkovati zraka, so na pomoč klicali voznika tovornega vozila, vendar se ta naj ne bi odzival.

Kriminalisti so 52-letnemu vozniku, bosanskemu državljanu, in 48-letnemu sopotniku, prav tako iz Bosne in Hercegovine, odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Policijski postopki z državljani Iraka še potekajo.

Kazenski zakonik namreč določa, da se tistega, ki se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju, oziroma dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

Če storilec z dejanji sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist, priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi oziroma taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, pa se ga kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo, so še navedli na novomeški policijski upravi, poroča STA.