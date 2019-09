Policija išče očividce torkove prometne nesreče v Slovenski Bistrici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Čopovi ulici v Slovenski Bistrici je v torek okoli 16.30 prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena voznik mopeda in voznica belega vozila. Policisti vse očividce, predvsem pa neznano voznico, pozivajo, da se zaradi razjasnitve okoliščin zglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Slovenska Bistrica.

Do nesreče je prišlo v bližini lokala Dolce vita, ko se je voznica belega vozila vključevala v promet iz parkirišča na Čopovo ulico in pri tem izsilila prednost vozniku mopeda, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.