Policija išče lastnika tega nakita #foto

V Ljubljani so policisti 35-letniku zasegli nakit zaradi suma, da je ukraden. S Policijske postaje Ljubljana Center sporočajo, da še niso našli lastnika nakita, zato pozivajo vse s kakršnimikoli informacijami, da te sporočijo policiji. Priložili so tudi fotografije.

Foto: Policijska uprava Ljubljana

Pri pridržanem moškem so našli več kosov zlatega nakita, ki si ga lahko ogledate na zgornji fotografiji.

Še vedno iščejo lastnika:

- prstana iz rumene kovine s črnim in rožnatim kamnom,

- tanjšega prstana iz rumene kovine z dvema prozornima kamnoma na robu,

- obeska iz rumene kovine z astrološkim znamenjem bika na sprednji strani in oznako 585 na hrbtni strani,

- obeska iz rumene kovine z astrološkim znamenjem strelca na sprednji strani in napisom DEDICA 1991 na hrbtni strani,

- tanjše verižice iz rumene kovine s prepletenimi podolgovatimi členi,

- tanjše verižice iz rumene kovine s prepletenimi členi,

- kovanca rumene barve z napisom Wiener Philharmoniker na eni strani in napisom Republik Osterreich 10 Euro na drugi strani.

Če imate o lastništvu nakita kakršnekoli informacije, to čim prej javite policiji.