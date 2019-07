Poletne vročine še ne bo kmalu konec

Danes popoldne in zvečer bo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji spremenljivo oblačno s krajevnimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. V gorskem svetu lahko nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo povečini sončno in vroče, tako pa bo tudi vsaj še v torek in sredo, napovedujejo meteorologi.