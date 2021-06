Poklukar: To morate storiti! #video

Minister za zdravje Janez Poklukar in minister za javno upravo Boštjan Koritnik sta na današnji novinarski konferenci izpostavila, da je digitalna identiteta podlaga za pridobitev PCT-potrdila in kmalu tudi evropskega zelenega potrdila. Za pridobitev digitalne identitete je potrebno osebno obiskati prijavno mesto. "Preizkusite dostop, preglejte podatke, natisnite si vaša potrdila za potovanja," je pozval minister za zdravje.

Po besedah ministra Janeza Poklukarja na vladi z drugimi državami in tudi na ravni EU dnevno usklajujejo, kako bi ukrepe in pravila čim bolj poenotili: "Stremimo k čim bolj enostavnemu in preglednemu boju zoper epidemijo, zato smo na ravni EU uvedli elementarno pravilo PCT."

"Portal zVEM, prek katerega lahko pridobimo tudi uradno potrdilo o naši prebolelosti, cepljenju ali testiranju za covid-19, kmalu pa tudi evropsko zeleno digitalno potrdilo, je tista točka, prek katere bi vam radi omogočili preprost dostop do potrdil," je pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Za pridobitev digitalnega potrdila je potrebno opraviti osebno identifikacijo pri uradni osebi, je v nadaljevanju pojasnil Koritnik: "Za zagotavljanje dovolj visoke ravni zanesljivosti izkazovanja identitete preko spleta, se je potrebno pred pridobitvijo bodisi potrdila SIGEN-CA bodisi mobilne identitete smsPASS, fizično zglasiti in izkazati svojo istovetnost na prijavni službi."

SIGEN-CA in smsPASS, ki ju izdajajo na Ministrstvu za javno upravo, sta za državljane brezplačna.

Janez Poklukar, @MinZdravje: Postopek pridobitve digitalne identitete smsPASS lahko opravite na cepilnih mestih (brez predhodnega naročanja za osebe, ki se cepijo), upravnih enotah, finančnih uradih FURS, centrih za socialno delo, upravnih enotah, ali na vložišču @Mpravosodje. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 3, 2021

Vsi, ki že imate digitalna potrdila, lahko do portala zVEM že dostopate. Vsi vaši izvidi, ki so podlaga za izdajo enotnega covidnega PCT-potrdila, že zbrani na enem mestu. Do vaših izvidov, testov, receptov lahko sami enostavno dostopate na portalu zVEM," je poudaril Poklukar.

Video: Minister Boštjan Koritnik o digitalnih rešitvah in portalu zVEM.

Poklukar: Naslednji korak v boju z epidemijo je digitalizacija

Očitno bo epidemija Slovenijo pomagala tudi digitalizirati. Digitalna identiteta je prvi korak digitalizacije, ne le zdravstva, temveč tudi drugih področij, je dejal minister za zdravje Janez Poklukar: "Z digitalno identiteto, bo lahko vsak dostopal do vseh digitaliziranih vsebin državne uprave. Nov korak v boju z epidemijo je pridobitev digitalnega PCT-potrdila. Prebolevniki, cepljeni in testirani posamezniki z negativnim izvidom bomo lahko z enotnim, univerzalnim in brezplačnim covidnim potrdilom PCT ali digitalnim covid-19 potrdilom živeli relativno svobodno, četudi bo virus še vedno med nami."

Janez Poklukar, @MinZdravje: Vsi, ki že imate digitalna potrdila, lahko do portala zVEM že dostopate. Preizkusite dostop, preglejte podatke, natisnite si vaša potrdila za potovanja. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 3, 2021

Krek: Novi sevi so naša nočna mora

Še vedno smo globoko v epidemiji in situacija je še vedno zelo resna. Ukrepe je treba ustrezno izvajati, če želimo zaživeti in imeti lepe počitnice, je dejal Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ). "Novi sevi so naša nočna mora. Ne poznamo jih dobro, lahko so hujši, lahko se hitreje širijo in situacija lahko ponovno postane zelo težka."

Ob tem je sicer poudaril, da incidenca v Evropi raste le še v štirih državah, kar kaže na stabilno epidemiološko stanje.

dr. Milan Krek, @NIJZ_pr: Za nas je zelo pomembna rast dnevnih primerov. Ko pademo pod 1 odstotek se epidemija stabilizira in mi smo zdaj pod tem enim odstotkom. Smo v stabilni fazi epidemije in gremo po hribu navzdol. pic.twitter.com/uShW2T6nAh — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 3, 2021

Danes sta samo še dve regiji rumeni in upamo, da boste tudi ti dve kmalu zeleni, kar pomeni, da smo prišli v fazo, ko začnemo upoštevati evropska pravila. Po evropskih pravilih pa smo še vedno nad 150, kar je še vedno rdeča faza, je poudaril Krek in ob tem izpostavil, da je v Mestni občini Ljubljana v zadnjem času prišlo do porasta okužb: " Ljubljana je v tem trenutku rumena. Upamo, da se bodo stvari v tej regiji umirile."

To je največji projekt v slovenskem zdravstvenem prostoru

V enem mesecu smo cepili toliko ljudi, kot smo jih cepili do začetka maja. Projekt cepljenja je eden največjih zdravstvenih projektov v slovenskem prostoru. Običajno smo cepili okoli 150 tisoč ljudi proti gripi in za to smo rabili štiri mesece, je pojasnil Krek. Po njegovih besedah lahko cilj, ki smo si ga zastavili in s tem dejansko precepljenost dosežemo konec junija.

Do konca maja smo dobili v Slovenijo 1.309.275 odmerkov cepiv različnih proizvajalcev. Trenutno največji delež cepimo s cepivom Pfizer.

dr. Milan Krek, @NIJZ_pr: Cepljenje je zelo odvisno tudi od lokalnih faktorjev. pic.twitter.com/3R0iHCZFk9 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 3, 2021

V sredo smo v Sloveniji ob 3.837 PCR-testih potrdili 273 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 7,1 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal devet odstotkov.

Preverite, kaj vse se spreminja

Razmere v tem trenutku bistvenih dodatnih sprostitev še ne dovoljujejo, so sklenili na včerajšnji seji vlade. Za vstop v Slovenijo bo od sobote poleg negativnega PCR-testa spet veljaven tudi hitri test. Test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Pomembne spremembe, ki jih je včeraj sprejela vlada, se nanašajo na večje nastanitvene kapacitete. Te bodo lahko 75-odstotno zasedene, kar velja tudi za bazene, savne in masažne centre.

Vlada se je po posvetu s svetovalno skupino odločila, da dodatno sprosti nekatere posamezne omejitve v gospodarstvu, zrahljala pa je tudi nekatere omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev.