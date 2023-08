Pokaži mi, kaj nosiš, in povem ti, kaj poslušaš

Oglasno sporočilo

Pano, ki ob vhodu v trgovino Interspar v ljubljanskem Cityparku nagovori z izbrano glasbo. Foto: Spar

Pano, ki nagovori z izbrano glasbo

V svetlobno vitrino je vgrajena napredna umetna inteligenca, ki je bila predhodno izurjena za zaznavanje stilov oblačenja. Njen algoritem strojnega učenja namreč analizira zaznano sliko osebe in določi, kakšen slog oblačenja ima. Nato ji pokaže rezultat v obliki avatarja, ki je ravno tako ilustriran s pomočjo programa umetne inteligence, ter prek zvočnika predvaja ustrezno glasbo. Za ves postopek določitve stila in predvajanja glasbe potrebuje približno deset sekund. Interakcija je varna, saj sistem ne shranjuje fotografij uporabnikov.

Svež način interaktivnega povezovanja blagovne znamke s potrošniki

Že ob postavitvi panoja so najpogumnejši obiskovalci trgovine SPAR Citypark izvedeli, kakšen stil imajo, in prisluhnili svojemu Že ob postavitvi panoja so najbolj pogumni obiskovalci trgovine SPAR Citypark izvedeli, kakšen slog imajo, in prisluhnili svojemu priljubljenemu glasbenemu izboru. Foto: Spar priljubljenemu glasbenemu izboru.

Pri tem so se nekateri nasmejali, saj jih je umetna inteligenca presenetila z določitvijo stila in zato predlogom glasbe. Preostali pa so lahko sproščeno uživali v svojih najljubših ritmih ter izvedeli, kateri zvočnik oziroma slušalke edinstvene nizozemske znamke Fresh’n’Rebel, na voljo ekskluzivno v trgovinah SPAR in Interspar, umetna inteligenca priporoča njim.

"Kot prvi trgovec v Sloveniji orjemo ledino na področju novih tehnologij in svojim kupcem prinašamo še nevidene sodobne izkušnje. Enako miselnost prinašamo tudi na svoje police, saj je nizozemska znamka Fresh'n'Rebel prava osvežitev tako za osebni slog kot tudi izkušnjo glasbe," je povedala Lidija Rakuša, direktorica marketinga SPAR Slovenija.

"Projekt je postavil umetno inteligenco na resničen preizkus. Najprej smo se vprašali, ali lahko prepozna nekaj tako človeškega, kot je stil. Prvi rezultati so bili spodbudni, z dodatnim strojnim učenjem pa je prepoznava osebnega stila postala precej natančna. Enako je AI pozitivno presenetil tudi pri ilustraciji likov za posamezen stil ... Nekaj težav je sicer imel z izrisoma gaserja in limke, vendar smo mu pri tem prijazno pomagali na človeški način, pa je šlo," je dejal Gašper Štern, art direktor v oglaševalski agenciji AV studio.

Preizkusite in se prepričajte, ali predvaja ustrezno glasbo

Mimoidoči bodo z umetno inteligenco lahko preverili, kako uglašene stile imajo, ter uživali v predvajanih ritmih. Nekatere smo že ujeli, zabaven videoposnetek si lahko ogledate tukaj.

Preizkusite in se prepričajte, ali predvaja ustrezno glasbo. Foto: Spar

