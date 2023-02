Poiščite svojo naslednjo avanturo na sejmu turizma, kampinga in karavaninga

Oglasno sporočilo

Ste ljubitelj pohodništva, kolesarjenja, plezanja ali teka? Obožujete adrenalinske oddihe in aktivnosti na prostem? Ali radi uživate v odkrivanju kulturnih znamenitosti in lokalne kulinarike?

33. sejem turizma, kampinga in karavaninga Alpe-Adria bo od 15. do 18. februarja 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Foto: Gospodarsko razstavišče

Na 33. sejmu turizma, kampinga in karavaninga Alpe-Adria bo svoja doživetja predstavljalo več kot 250 ponudnikov turističnih storitev iz Slovenije, Tunizije, Nepala, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Italije. Prav tako bo svoje turistične atrakcije predstavila država partnerica sejma – Črna gora.

Foto: Gospodarsko razstavišče

Za vas smo pripravili več kot 50 predstavitev in predavanj z različnimi vsebinami, od kolesarstva, plezanja, kulinarike, različnih aktivnosti na prostem do predstavitev novosti na področju turizma, njegove digitalizacije in trajnosti. Na sejmu bo predstavljena široka ponudba šotorov ter kamping in karavaning doživetij.

Z eno vstopnico je mogoče obiskati kar dva sejma, saj hkrati v organizaciji Primorskega sejma potekajo 16. mednarodni strokovni Sejmi okusov GASTexpo & Sladoled.

Foto: Gospodarsko razstavišče

Pripravljajo pravi sprehod po gastronomiji – od ponudbe pijač, kave, slaščičarstva, pekarstva, sladoleda, vina in opreme za gostinstvo ter hotelirstvo do predavanj, delavnic in interaktivnih izobraževanj (od šole peke pic, slaščičarskih in pekarskih delavnic do priprave kave). Dogajanje bodo popestrila tudi mednarodna tekmovanja – udeleženci se bodo pomerili v pripravi pice za laskav naziv naj picopek Slovenije.

Tudi letos bodo na odprtju sejma podelili mednarodno nagrado jakob za kakovost in odličnost v turizmu v regiji Alpe-Jadran, ki jo je letos na temo Tematska pot kot turistični proizvod prejel projekt Tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero Javnega zavoda Notranjski regijski park.

Foto: Javni zavod Notranjski regijski park

Raziščite bogato turistično ponudbo na razstavnih prostorih in naj vas razstavljavci navdihnejo, da boste obiskali skrite kotičke in načrtovali svojo naslednjo avanturo!

Ugodnosti: Ceneje na sejem: Izognite se gneči na blagajni in si zagotovite cenejšo vstopnico prek spleta , Vesele urice (Happy hour) med 12.00 in 15.00, cenejša vstopnica za številne člane klubov in društev.

Brezplačen sejemski katalog – Oddih s številnimi koristnimi nasveti s področja turizma.

– Oddih s številnimi koristnimi nasveti s področja turizma. S sejemsko vstopnico se brezplačno zapeljite z avtobusi LPP na dan obiska sejma.

na dan obiska sejma. Nagradne igre na razstavnih prostorih. Odpiralni čas: Od srede, 15. februarja, do petka, 17. februarja, od 10. do 19. ure Sobota, 18. februarja, od 10. do 18. ure Več o sejmu.

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.