36-letnika s Krvavca našli mrtvega

Policija je danes našla pogrešanega Klemna Musulina. Pogrešani je bil okoli 12. ure najden med Krvavcem in naseljem Kokra na višini okoli tisoč metrov. Padel je čez višji skalni skok in umrl.

Na območju Krvavca je danes policija v sodelovanju z gorskimi reševalci, vodniki reševalnih psov, gasilci prostovoljnih društev ter svojci pogrešanega Klemna Musulina izvedla obsežno iskalno akcijo.

Našli so ga med Krvavcem in naseljem Kokra na višini okoli tisoč metrov. Padel je čez višji skalni skok in umrl, so sporočili s policije.

Iskalno območje je bilo razdeljeno na kar 61 območij, ki jih je do 12. ure pregledovalo 240 usposobljenih iskalcev. Enajst območij je bilo takih, da so zahtevali alpinistično opremo in visoko stopnjo usposobljenosti iskalcev, so dodali na policiji.

Ta območja so pregledovali policisti gorske enote in gorski reševalci. V iskalni akciji sta bila uporabljena tudi policijski helikopter, ki je pregledoval najbolj nedostopna območja Krvavca, in brezpilotnik.

Iskali so ga en teden

Šestintridesetletni Musulin iz Trebnjega je pogrešan od sobote, ko se je ponoči s Krvavca sam peš odpravil v dolino. Za pogrešanim je na območju Krvavca z okolico že v soboto stekla obsežna iskalna akcija, vendar razen telefona niso našli ničesar.