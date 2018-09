Pogrešanega 32-letnika našli mrtvega v gorah

Na Bovškem so danes našli mrtvega 32-letnega moškega iz Zgornjega Posočja, ki je bil pogrešan od sinoči. Včeraj zgodaj zjutraj je odšel od doma v Kluže in nato v smeri vrha Krnica. Takoj po prijavi so policisti začeli izvajati aktivnosti z namenom izsleditve pogrešanega, prav tako so se jim pri iskanju pridružili reševalci GRS Bovec. Policisti so našli osebno vozilo pogrešanega na parkirišču v Klužah, ob cesti, ki vodi v dolino Bavšice, so sporočili s policijske uprave Nova Gorica.

Kljub nadaljnjemu intenzivnemu iskanju policisti in reševalci GRS Bovec pogrešanega včeraj niso našli. Pregledali pa so poti iz smeri Kluž proti vrhu Krnice in s planine Bala proti vrhu Briceljk. S pregledom poti in širše okolice so zaključili v zgodnjih jutranjih urah.

Negibnega našli pod vrhom

Danes zjutraj se je iskalna akcija ponovno nadaljevala, prav tako se je pri iskanju pogrešanega policistom pridružilo večje število reševalcev GRS Bovec. V iskanje je bil danes zjutraj vključen tudi policijski helikopter.

Pogrešanega so s pomočjo helikopterja ob 10.15 uri našli negibnega v pobočju pod vrhom Briceljk na višini 2159 metrov nadmorske višine. Za reševanje je bil aktiviran tudi dežurni helikopter Slovenske vojske z ekipo za reševanje v gorah.

Policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica so z ogledom ugotovili, da je ponesrečeni padel po strmem pobočju z vrha Briceljka in obstal v strmem ožjem prodišču. Glede na okoliščine je bil vzrok padca na strmem pobočju najverjetneje zdrs. V zvezi z omenjenim primerom je zdravnica zdravstvenega doma Tolmin odredila sanitarno obdukcijo na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

Policisti bodo v zvezi s tragičnim dogodkom na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, so še sporočili policisti.