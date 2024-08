Pogrešana je 16-letnica iz Maribora

Iščejo 16-letno Nino Urh iz Maribora. Nazadnje so jo opazili 29. julija dopoldne v Mladinskem domu Maribor v enoti stanovanjske skupine pet na Ulici Saše Deva 21. Visoka je 170 centimetrov, težka je 65 kilogramov in ima daljše temne lase, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.