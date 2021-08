Pogrešan je 66-letnik iz Velenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od petka, 27. avgusta 2021, je pogrešan 66-letni Ivan Kovše iz Velenja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešani je visok okoli 160 cm in je drobne postave. Ima rjavo-sive lase, nosi korekcijska očala. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v karirasto srajco in modre kavbojke.

Policija prosi vse, ki so ga opazili, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Velenje 03 898 61 00, na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.