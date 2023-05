Pogrešan je 59-letnik iz Ižakovcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od zjutraj pogrešajo 59-letnega Rudolfa Radošiča iz Ižakovcev v občini Beltinci. Pogrešani je visok okrog 180 centimetrov, suhe postave s čelno plešo in kratkimi lasmi. Oblečen naj bi bil v temnomodre hlače in večbarvno majico z ovratnikom z dolgimi rokavi. Kolo pogrešanega je bilo najdeno ob reki Muri, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.