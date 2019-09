Pogrešajo mladoletnico iz Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci pogrešajo 16-letno Perlo Santano Osoria iz Ljubljana. Dekle je vitke postave, visoka 155 centimetrov, temnejše polti, črnih dolgih las, ki segajo do ramen, in rjavih oči. Nazadnje je bila oblečena v črno kratko majico, džins jakno in hlače v svetlo modri barvi ter obuta v živo rožnate športne copate znamke Adidas.