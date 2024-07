Pogrešajo 57-letnika iz naselja Volče pri Tolminu

Pogrešani Bojan Velikonja je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in plešast, oblečen je bil v rdečo kratko majico in črne hlače, obut v črne čevlje, nosil je temnejšo oz. črno kapo. Nazadnje so pogrešanega opazili včeraj v Tolminu na območju tamkajšnje avtobusne postaje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Ker pogrešanega z do zdaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija širšo javnost prosi za informacije.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Tolmin (Trg 1. maja 4, e-naslov: po_tolmin.pung@policija.si) na telefonsko številko (05) 381 49 00 ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.